بعد تقدمه بالاستقالة.. تعرف على مصير منصب رئيس غرفة المنشآت الفندقية

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أن هناك عددا من السيناريوهات سيتم عرضها على المستشار القانوني لوزير السياحة في حال قبول الاستقالة التي تقدم بها ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، نافيا ما تردد عن أن الاستقالة التي تم تقديمها كانت مسببة بل كانت لأسباب شخصية.

مصدر: تصعيد عضو بالمجلس لرئاسة الغرفة أحد السيناريوهات المتاحة حال استقالة فوزي

وتقدم ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أمس الأول الاثنين باستقالته من رئاسة الغرفة للدكتور خالد العنانى وزير السياحة ولمجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن السيناريوهات المتاحة حال قبول الاستقالة هو تصعيد أحد أعضاء المجلس لرئاسة الغرفة بالإنابة لحين إجراء انتخابات داخلية على رئاسة الغرفة، مع بحث إمكانية تعيين أحد الأعضاء من قبل الوزير ليكون ممثلا لمقعد المنتجعات والقري السياحية الذي خلا باستقالة ماجد فوزي، أو إجراء انتخابات خلال 60 يوما على هذا المقعد ليكتمل قوام المجلس الممثل لكل فئات الفنادق.

وفي سياق متصل قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة راضية عن النتائج التي حققتها مبادرة «شتي في مصر» والتي رفعت إشغالات الفنادق المشاركة بها إلى نحو 50% وهي نسبة جيدة إذا ما تم مقارنتها بنسب الإشغال حاليا بالفنادق الأخرى غير المشاركة بالمبادرة.

وأضاف لـ«الوطن»، أن الفنادق المشاركة بمبادرة «شتي في مصر» تتجاوز الـ 155 فندقا موزعة على المدن السياحية الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ومرسى علم، لافتا إلى أن تلك المبادرة تسببت في حدوث انتعاشة وحراك جيد بالمدن السياحية المصرية.

وأشار إلى أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا ليست بالكبيرة، نظرا لأن الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر تعاني من الآثار السلبية لفيروس كورونا، لافتا إلى أن الموسم الصيفي المقبل سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر على أن تكون ذروة الاشغالات هذا العام خلال الموسم الشتوي الذي يبدأ أكتوبر المقبل.