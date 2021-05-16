غلق 4 مطاعم وكافتيريات مخالفة وفض سرادقات أفراح وعزاء بالشرقية

وجه محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، الأجهزة التنفيذية بمراكز المدن والأحياء بتكثيف حملاتها للتأكد من تطبيق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن الالتزام بتنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المطاعم والمقاهي والكافتيريات، وفض سرادقات الأفراح والعزاء، لمجابهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز الحسينية والزقازيق وفاقوس حملات مكثفة على قاعات الأفراح والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي، لمتابعة غلق المحال التجارية في موعدها، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وقام الجهاز التنفيذي برئاسة مركز الزقازيق بتشميع مقهى مخالف بقرية ميت زافر ومصادرة عدد 8 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المقهى، وتوقيع غرامة قدرها 4000 جنيه على أحد القاعات، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة لرفع الإشغالات بقرى مشتول القاضي وكفر الحصر وكفر الحمام وميت زافر وبنايوس، فضلاً عن التصدي لمحاولة إقامة عزاء بعزبة الحكر، التابعة للوحدة المحلية بالزهراء.

كما قامت رئاسة مركز الحسينية بفض سرادق فرح مخالف بعزبة فرج، التابعة للوحدة المحلية بصان الحجر البحرية.

وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ولتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا خلال عيد الفطر المبارك، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بغلق مطعم بمنطقة كفر العدوي لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية وبمواعيد الغلق، وكذلك تشميع عدد 2 مقهى بشارعي مجمع الشرطة وأبو دهشان، لتقديمهما الشيشة للمواطنين.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين عدم التردد على أي كافيه أو مطعم أو مول لا يطبق الإجراءات الاحترازية، والحرص على اتباع كافة إجراءات التباعد الاجتماعي، حتى يقوا أنفسهم وأسرهم من فيروس كورونا المستجد.