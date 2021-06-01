عالم أمريكي يحذر من ظهور كوفيد 26 وكوفيد 32 «فيديو»

طالب عالم أوبئة أمريكي، بتحقيق كامل في أصل فيروس كورونا المستجد، محذرا من أن مستقبل الصحة العامة في العالم على المحك، ليضم صوته إلى أصوات عدد متزايد من الخبراء المتخصصين في علوم الفيروسات والأوبئة، الذين يطالبون بفهم أعمق لهذه القضية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، حيث قال بيتر هوتيز، وهو أستاذ طب الأطفال وعلم الفيروسات وعلم الأحياء الدقيقة في كلية بايلور للطب، وخبير بارز في الفيروسات، تحت عنوان «عالم أمريكي يحذر من ظهور كوفيد 26 وكوفيد 32» نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عنه: «سيكون هناك كوفيد 26 وكوفيد 32 ما لم نفهم تماما أصول كوفيد 19».

عالم أمريكي يحذر من ظهور كوفيد 26 وكوفيد 32: نطالب بفهم أعمق لهذه القضية

وجاءت تصريحات عالم أمريكي، يحذر من ظهور كوفيد 26 وكوفيد 32 في برنامج Meet The Press على قناة «أن بي سي»، إن التوصل إلى استنتاجات مؤكدة حول كيفية ظهور الفيروس «ضروري للغاية»، لمنع الأوبئة في المستقبل.

وتشير تقارير جديدة، إلى أن مختبر ووهان الصيني للفيروسات، ربما لعب دورا كبيرا في نشر العدوى التي اجتاحت العالم، ولم ينتقل الفيروس من حيوان إلى إنسان.

ووجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع الماضي، بإجراء مراجعة استخباراتية جديدة لمدة 90 يوما لأصل الفيروس بهدف التحقق من احتمال تسربه عن طريق الخطأ من مختبر ووهان بدلا من انتشاره عن طريق الخفافيش أو الحيوانات الأخرى إلى البشر.

ويريد البيت الأبيض فهما أعمق لكيفية ظهور فيروس أودى بحياة 600 ألف أمريكي و3.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، وكلف وكالة الاستخبارات المركزية (سي إي إيه) ووكالات أخرى ببذل المزيد من الجهد لمعرفة ذلك.

العالم الأمريكي ، من جانبه، قال بحسب نيويورك تايمز، إن التحقيق قد لا يؤدي إلى معلومات الكافية لأن الولايات المتحدة قد «دفعت بالمعلومات الاستخباراتية إلى أقصى حد ممكن»، وأشار إلى أن العالم بحاجة إلى بحث علمي شامل جديد.

ورأى أن فريقا مستقلا من علماء الأوبئة وعلماء الفيروسات سيحتاجون إلى العمل في الصين «لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام» حتى يتمكن العالم من «تفكيك أصل» الفيروس، وقال إنه سيتعين على الفريق مقابلة علماء هناك وفحص سجلات المختبر.

وردا على سؤال عما إذا كان يمكن فعل ذلك بدون تعاون الصين، أجاب بالنفي، وقال: «أعتقد أنه يتعين علينا ممارسة الكثير من الضغط على الصين»، بما في ذلك من خلال العقوبات لتأمين «الوصول غير المقيد» لفريق العلماء.