«دائم الاعتداء على أبنائه بوحشية».. 10 معلومات عن والد «طفل العسل»

تنشر«الوطن» 10 معلومات عن الأب الذي عرض ابنه لأبشع وسائل التعذيب التي كانت تستخدم في القرون الوسطى، حيث قيد نجله من يديه ورجليه، مستلقيًا على بطنه، ودهنه بالعسل، وتركه أعلى سطح المنزل، تأكله الحشرات كعقاب له، والذي عرف باسم «طفل العسل»، والذي أمرت النيابة العامة بحجزه لحين وصول تحريات المباحث حول الواقعة لاتهامه بتعذيب نجله وتعريض حياته للخطر.

- اسمه حسن، م، ح، يبلغ في العقد الثالث من عمره.

- مقيم بقرية الشبوك مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

- الأب دائم التعدي عليها وعلى أبنائه محمد، 7 أعوام، وعاصم، 3 أعوام.

- يعمل تباع على سيارة نقل، وسائق توكتوك.

- يعرف عن الأب في المنطقة بأنه عصبي، وفي بعض الأوقات يعتدي على أبنائه بوحشية شديدة.

- تم القبض على الأب في مركز شبين القناطر، وإحالته للنيابة العامة التي توالت التحقيقات.

- اعترف الأب أمام النيابة بارتكابه الواقعة بحجة تهذيب طفله البالغ من العمر 7 سنوات، بعد اتهام الجيران له باقتحام منزلهم لسرقته.

- أكد الأب أمام النيابة العامة أنه كان سيقوم بفك قيد نجله، لكن والدته قامت بتصويره ونشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- نيابة شبين القناطر أمرت بحجزه لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة.

- الأب متهم في المحضر رقم 11840 لسنة 2021م.

اعترافات الأب

وحصلت «الوطن» على تفاصيل أقوال حسن. م، 30 عامًا، والذي قام بربط نجله بالحبال ودهنه بالعسل وإلقاءه أعلى سطح المنزل كي يأكله النحل حيث نفى الأب كل هذه الأقاويل أمام نيابة شبين القناطر، معللا ذلك بأنه كان يعاقبه بعد أن اشتكى منه الجيران.

تحقيقات النيابة

وقال الأب في تحقيقات النيابة: «الجيران اشتكوا من الولد عشان كان بيلعب على السطح واللاعبة وقعت على منزل الجيران، ودخل بيت الجيران يجيب اللعبة من غير استئذان»، مضيفا: «قمت بربطه ودهنه بالعسل ورميته على السطح عشان النمل يتلم عليه وأعاقبه شوية وأنزله».