والدة «طفل العسل»: الجيران اتهموه بالسرقة ووالده ربطه في السطح

كشفت إيمان جمال، ربة منزل، من شبين القناطر ووالدة الطفل محمد حسن محمد، 7 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي، تفاصيل واقعة قيام والد الطفل بضربه بوحشية وربطه وإلقاء العسل عليه بحجة تأديبه.

وقالت إيمان إن الواقعة حدثت يوم 25 مايو الثلاثاء الماضي، حيث فوجئت أثناء عودة الأب من عمله كسائق توك توك وتباع على سيارة نقل بقيام أحد الجيران بإخباره أن نجله محمد قفز على سطح منزلهم للسرقة وهو ما استفز الأب وقام بتوثيق الطفل وسكب العسل عليه وتركه على السطح لمدة ساعة وبعدها أطلق سراحه.

وأضافت الأم، لـ«الوطن»، أن الأب دائم التعدي عليها وعلى أبنائه محمد، 7 أعوام، وعاصم، 3 أعوام، مشيرة إلى أنه يعمل سائق توك توك وتباع على سيارة نقل ولكنه عصبي ويقوم بضرب الأولاد وأحيانا هي بوحشية، مشيرة إلى أنه تم القبض على الأب في مركز شبين القناطر وأنها طلبت حمايتها منه هي وأولادها، مشيرة إلى أن ابنها تعافى من الواقعة.

فيما كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن الأب محجوز في مركز شرطة شبين على ذمة التحقيقات في الواقعة بعد ضبطه بناء على قرار النيابة التي تجري التحقيقات، وأمرت بعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان الإصابات التي به وملابساتها، وكلفت مباحث شبين القناطر بإعداد التحريات حول الواقعة والتحفظ على تليفون الأم الذي صورت به الواقعة لفحصه.

وقال وليد إبراهيم مسؤول حقوق الإنسان بالتحالف المدني إن الأم لجأت للتحالف للحماية من زوجها وتقديم بلاغ لنجدة الطفل وبعدها تم تحريك محضر بنيابة شبين القناطر التي تباشر التحقيقات، مؤكدا أنه تم زيارة الطفل ووالدته وتقديم كل أوجه الدعم النفسي والمعنوي لهما والتأكيد على حماية من بطش الأب.

وفي وقت سابق أكد مصدر بنجدة الطفل أنه تلقى بلاغا أمس الأول، من والدة «طفل العسل»، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحرك فورا لإنقاذ الطفل، وبيان من فعل بالطفل هذا التصرف المشين، موضحا أن الأم اتهمت والده أنه يعامله بعنف شديد، ولا تتمكن من إنقاذه من بين يديه، ويهددها في سمعتها إذا تحدثت عما يفعله في ابنه، وطلبت الحماية لها ولابنها.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ما زالت تحقق في الواقعة بعد إخطارها بالبلاغ، مشددا على أن السيدة طلبت السرية في الواقعة والأمان لها ولابنها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثة أم يتم تعذيب ابنها على يد والده، جاء فيها، «أب يعامل ابنه بعنف شديد ولا أستطيع أن أعمل أي شيء، يهددني بتشويه سمعتي، أرجوكم المساعدة والحماية منه، هي طريقة عقابه معانا أنا وابني يضرب ضرب شديد ويربط ثم يرميه فوق السطح ودهن جسمه عسل أسود علشان الحشرات تاكل جسمه، هذا الطفل عمره 6 سنوات ونصف، أرجو المساعدة ومكان أعيش في أنا وأولادي».