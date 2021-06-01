«الصحة» تحذر: «مفيش أي معمل واخد تصريح رسمي بعمل تحاليل PCR»

كشفت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، أن «السبب الأساسي في عدم السماح بإجراء تحاليل PCR إلا لوزارة الصحة، هو التقصي وراء الحالات الإيجابية، لكن مفيش أي معمل واخد تصريح رسمي من وزارة الصحة لإجراء التحاليل، وكل الجامعات بتعمل التحاليل».

وأضافت «الجندي»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: «إحنا المعتمدين، وهذا يعني أن هناك تتويج للعمل منذ الحصول على العينة، إلى إصدار الشهادة، وهناك جهة دولية اختبرونا أكثر من مرة، ووجدوا هناك جودة في الأداء، وقدرنا ناخد الاعتماد».

ولفتت إلى أنهم يعيشون «ملحمة» خلال أزمة فيروس كورونا في مصر، موضحة أنهم افتتحوا معامل في كافة ربوع مصر، وهناك 60 معملًا يعملون بنفس كفاءة المعامل المركزية، ويطورون قدرات هذه المعامل، لافتة إلى أن ثمن الجهاز يصل لملايين الجنيهات، ولكن الدولة توفر كل الإمكانيات المطلوبة، والتدريب المطلوب للعاملين.

وشددت على أنها تسافر إلى العديد من المحافظات لتفقد المعامل، ومتابعة أي شيء ينقصها.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 780 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 192112 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 984 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 262650 من ضمنهم 192112 حالة تم شفاؤها، و 15096 حالة وفاة.