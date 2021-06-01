فئات ممنوعة من الحصول على لقاح كورونا.. منها الحوامل والمرضعات 

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الممنوعة من أخذ لقاح كورونا، نظرًا لإما كونها تسبب أضرارًا صحية لهم أو لأن التجارب السريرة لم تجري عليهم، لذا تفضل الوزارة عدم أخذهم اللقاحات.

ووفقا لمنشور توعوي نشرته«الصحة» جاءت تلك الفئات كالآتي: «السيدات الحوامل والمرضعات (عمر الطفل أقل من 6 شهور)، أو من تخطط للحمل خلال 3 أشهر المقبلة، ومن لديهم حساسية شديدة من أي تطعيم أو دواء أو أطعمة أو أشياء أخرى، وأصحاب أمراض الأعصاب والصرع والتشنجات، وكذلك من يعانون من أمراض مناعية مثل نقص المناعة، ومن يستخدمون أي أدوية أو حقن مثبطة للمناعة، مثل «إبرون، والكورت يي».

الفئات الممنوعة من لقاح استرازينيكا

وفي سياق متصل، كشفت مصادر بوزارة الصحة عن فئات ممنوع أخذ لقاح «استرازنيكا» ولكن مسموح لها الحصول على اللقاح الصيني، وهم أصحاب الأمراض المناعية، ومن يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، أو لديهم أمراض سرطانية.

وعن إمكانية اختيار المواطن اللقاح، أوضحت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة في رسالتها للمواطنين لا تحدد نوع اللقاح الذي يتلقاه الشخص ولا يمكن للشخص اختيار اللقاح الذي يريد أن يتلقاه، مؤكدة أن الموضوع خاضع للرأي الطبي بعد سؤال متلقي اللقاح عدة أسئلة خاصة بتاريخه المرضي.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري.

وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول علي لقاح كورونا، واكدت وزارة الصحة والسكان إن التطعيم سيتم الحصول عليه بعد الحجز علي موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وحذرت الوزارة اي جهة تقوم بالترويج لتطعيم المواطنين مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المنوطة بتطعيم المواطنين، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاح كورونا وقالت إن جميع اللقاحات امنه وفعالة ولا تستدعي للقلق أو التوتر