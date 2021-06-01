التنسيق مع وزارة الصحة وبدون فعاليات.. أبرز ملامح معرض الكتاب 2021

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الثقافة، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، سيعقد يوم 30 يونيو الجاري، ويستمر إلى يوم 15 يوليو.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدورة المقبلة ستعقد بالتنسيق مع وزارة الصحة وبدون فعاليات ثقافية أو فنية حية، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

واجتمعت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، اليوم، لاستعراض الآليات التنفيذية لإقامة الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وفيما يلي تفاصيل المعرض:

مكان انعقاد معرض الكتاب 2021:

- تعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

شخصية معرض الكتاب 2021:

- يأتي معرض الكتاب 2021 تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، كما وقع اختيار اللجنة العليا للمعرض في اجتماع سابق على الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض هذا العام.

- ولأول مرة يتم اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل وقد وقع اختيارها على الكاتب عبد التواب يوسف.

كما قررت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكتور ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبد الصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهما ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.

جوائز في معرض الكتاب 2021:

أعلنت هيئة الكتاب عن منح جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب، فى دورته الـ52 لعام 2021، حيث تضم المسابقة 11 فرعا، منها 9 للكبار وهي:

«الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي»، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35، هما الإبداع الأدبب والعلوم الإنسانية.

كما أعلنت عن 4 جوائز أخرى، تمنح مناصفة بين هيئة الكتاب وهيئات أخرى، وتشمل:

جائزة أفضل كتاب فى التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم، وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب فى مجال السينما مع أكاديمية الفنون.