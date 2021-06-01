يعانون من إصابات شديدة.. الهلال الأحمر: مصر ما زالت تستقبل جرحي فلسطينيين

أكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن مصر حتى الآن ما زالت تستقبل جرحى فلسطينيين بمستشفياتها لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، كاشفا أن اليوم الثلاثاء، كان هناك عملية تسليم مساعدات من جمعية الهلال الأحمر المصري إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، موضحا أن هذه المساعدات تشمل مستلزمات طبية وأدوات إغاثية، مصرحا أن معبر رفح ما زال مفتوحا أيضا.

وأضاف «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك تواصلا دائما مع الجانب الفلسطيني للوقوف على احتياجاتهم ومحاولة توفيرها بشكل مستمر، موضحا أن الهلال الأحمر المصري كان حريصا أيضا على إرسال وفد خاص به إلى فلسطين بمجرد إقرار الهدنة.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن هذا الوفد ضم عددا من الأطباء من أصحاب التخصصات المختلفة، مشيرا إلى أنه وقتها حرصوا على زيارة المصابين والجرحى لتقديم الدعم لهم، كاشفا أن زيارة هذا الوفد كان لها غرض أساسي أيضا متمثل في نقل رسالة إلى الهلال الأحمر الفلسطيني والشعب الفلسطيني، مفادها بأن مصر سباقة ومتواجدة دائما لدعم الشعب الفلسطيني.

وكشف أن المستشفيات المصرية استقبلت حتى الآن 24 حالة بين مصاب وجريح، مؤكدا أن غالبية تلك الحالات يعانون من إصابات شديدة، لكن الأمر لا يرتقي إلى وصفها بالحالات الحرجة، منبها أن الحالات الحرجة التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي متواجدة بالمستشفيات الفلسطينية ومن الصعب نقلها قبل أن تستقر الحالات لأن هذا يعرض حياتهم للخطر.