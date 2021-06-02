«الصحة» توجه رسالة للعاملين في الدولة بشأن كورونا: «اللي يتعب مايجيش»

تحرص وزارة الصحة والسكان في تقديم روشتة وقائية للمواطنين بشكل يومي خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030 والنهوض بالصحة العامة، وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور توعوي لها، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد حالة من الاستقرار والانخفاض الملحوظ في أعداد مصابي الفيروس، وعلى المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.

إرشادات ونصائح من وزارة الصحة للوقاية من كورونا داخل بيئة العمل

وقدمت الوزارة مجموعة من الإرشادات الوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا داخل بيئة العمل وجاءت على النحو التالي:

قالت الوزارة يجب تدريب الموظفين على الإبلاغ عن المرض بسرعة لمنع انتقاله لزملائهم في العمل بسرعة.

- الحرص على عدم حضور الموظف المريض إلى العمل، والإبلاغ عن مرضه عن طريق الهاتف.

- تنظيف الأسطح التي لامسها المصاب، والمناطق التي استخدمها مثل المراحيض ومقابض الأبواب والهواتف.

- إخطار جميع المخالطين للموظف المصاب حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض.

- ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزارة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.

لقاح فيروس كورونا آمن وفعال ومجاني للمصريين وغير المصريين

وأكدت وزارة الصحة والسكان إن لقاح فيروس كورونا آمن وفعال ومجاني للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر جاء ذلك ردا على أحد استفسارات المواطنين وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار لقاحات كورونا داخل الصيدليات، وشددت وزارة الصحة والسكان على أنها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين وسنتخذ الوزارة كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تروج لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين.