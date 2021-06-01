تعرف على تفاصيل وموعد حفل عمرو دياب الجديد

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي جديد له خلال شهر يونيو الجاري في المملكة العربية السعودية، حيث أعلن «الهضبة»، عن مكان وموعد حفله الغنائي المقبل من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، قائلا: «حفلة عمرو دياب في جده يوم الجمعة 18 يونيو والتذاكر متاحة ابتداء من يوم الخميس 3 يونيو».

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد انتهى مؤخرا من تسجيل عدد من الأغاني الجديدة لطرحها في موسم الصيف كالمعتاد ولكنه سيعلن عنها في الوقت المناسب.

وكانت قد كشفت «الوطن» بأن أولى الأغنيات التي سيتم طرحها للفنان عمرو دياب خلال الفترة المقبلة هي أغنية من كلمات الشاعر تامر حسين.

وكان الفنان عمرو دياب قد أعلن منذ شهر فبراير الماضي عن إطلاق عطره الجديد في الأسواق، وأعلن عنه من خلال فيديو كليب قام بطرحه وظهر فيه مع ثلاث من الموديل منهم الشهيرة إنجي كيوان.

كما اختار الفنان عمرو دياب أغنية «وأنا معاك» من ألبومه الأخير «يا أنا يا لاء» لتكون أغنية الكليب الخاص بإعلان العطر وهي أغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي.

وكان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد شكر مؤخرا الفنان عمرو دياب على إهدائه عطره، وذلك من خلال «بوست» نشرته عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قال «هدية غالية من أخي الفنان الكبير عمرو دياب شكرا أبو عبد الل».

ورد عليه الفنان عمرو دياب قائلا: «دي حاجة بسيطة يارب تعجبك يا أبو ناصر ومتكترش منها بقي».