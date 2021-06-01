جمعية شباب الأعمال تدرس الفرص المتاحة بـ 34 سوقا أفريقية

اتفقت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، على التمثيل التجاري المصري، بموافاة أعضاء الجمعية بنتائج تحليلهم لأسواق 34 دولة أفريقية للوقوف على الفرص المتاحة في تلك الأسواق، ومشاركة أعضاء الجمعية في البعثات التجارية بالقارة السمراء.

وبحسب بيان صادر، اليوم الثلاثاء، ستقوم الجمعية بحصر طلبات الأعضاء الراغبين في بيع منتجاتهم وخدماتهم في أفريقيا، وموافاة التمثيل التجاري بها، وسيقوم التمثيل التجاري بإرسال قائمة شركات الخدمات لأعضاء الجمعية لإيداعها سكرتارية المنظمات الأفريقية المختلفة لإتاحة الفرصة لهم.

وقام ممثلو التمثيل التجاري بعرض مفصل لاستراتيجية الدولة تجاه ريادة الأعمال في أفريقيا، وفرص الاستثمار المتاحة، ودور المكاتب التجارية المصرية فى دول القارة في مساعدة وتشجيع مجتمع الأعمال المصري لدفع ومساندة تواجد الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية خاصة داخل القارة السمراء.

وشهد اللقاء استعراض اتفاقيات التجارة الأفريقية المنضمة إليها مصر، وتسليط الضوء على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية المتوقع دخولها حيز التنفيذ قريباً، والتي من المتوقع أن تفتح أبوابا جديدة للسلع والخدمات المصرية في الأسواق الأفريقية.