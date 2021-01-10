التمثيل التجاري المصري بأديس أبابا يناقش أزمة المصانع المصرية

تلقى المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم التيجراي، خطابا رسميا من إدارة الدول والمنظمات الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة يؤكد اهتمام ومتابعة مكتب التمثيل التجاري المصري بأديس بابا لوضع الاستثمارات المصرية في أثيوبيا خاصة المشروعات القائمة في إقليم التجراي، وبناء على ذلك تم عقد اجتماع بين رئيس المكتب ورئيس هيئة الاستثمار الأثيوبية بمقر الهيئة، وتم تناول كل ما يخص التحديات التي تواجه الاستثمارات المصرية هناك.

وقال الدكتور عبد العزيز الشريف، مدير إدارة الدول الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري، إن الجانب المصري أشار في الاجتماع مع الجانب الأثيوبي إلى أن حركة الاستثمارات المصرية إلى أثيوبيا تشهد تزايدا كبيرا منذ عام 2009 على الرغم من أن مصر دولة مستقبلة للاستثمار الأجنبي أكبر منها دولة مرسلة للاستتثمارات الأجنبية، إلا أن تزايد الاستثمارات المصرية في أثيوبيا طالما نظر إليها بشكل إيجابي نظرا للروابط التاريخية.

وأشار إلى أنه وفقا للبيانات المتاحة من قبل الجهات الأثيوبية فإن حجم الاستثمارات المصرية في أثيوبيا بلغت نحو 58 مليون دولار، إلا أننا نعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.

وأكد الجانب المصري أن المستثمرين المصريين يشعرون بالقلق على استثماراتهم في أثيوبيا لعدة اعتبارات، جاءت كالتالي:

• الإجراءات المصرفية المطبقة مؤخرا بشأن تقييد الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك الأثيوبية.

• استمرار اتقطاع خدمات الإنترنت والكهرباء وعدم استقرارها.

• صعوبة وطول فترة عمليات التخليص الجمركي على مكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج.

• صعوبة حصول العاملين المصريين والخبراء الفنيين مؤخراعلى تأشيرات دخول لأثيوبيا .

• أن المصانع مغلقة حاليا وأن المستثمرين المصريين لديهم تعاقدات فعلية مع الحكومة لا يستطيعون تلبيتها نتيجة الظروف الحالية في إقليم تيجراي.

• نتيجة لانقطاع خطوط المواصلات فإنه لن يكون بالإمكان شحن مستلزمات الإنتاج من الميناء إلى عاصمة تيجراى (ميكل)، كما أن إجراءات تخليص البضائع في الميناء الجاف في أديس أبابا تواجه صعوبات جمة.

• أن المنطقة التي يقع بها المصانع منقطع عنها الإنترنت، وكذلك الكهرباء مما يعني توقف الإنتاج تماما.

وأشار الخطاب إلى رد الجانب الأثيوبى على هذه الاعتبارات، حيث أكدت رئيس هيئة الاستثمار الأثيوبية، أنه تم تشكيل لجنة من قبل الحكومة الأثيوبية لبحث شكوى المستثمرين خاصة فى إقليم تيجراي تضم كل الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها هيئة الاستثمار.

وأكدت أن خدمات الكهرباء تم استئنافها في إقليم التيجراي قبل أيام قليلة وأن خدمات الإنترنت في طريقها للاستئناف خلال أسبوعين.

وطالب السقطي بضرورة إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة الدولة التي سيتم ضخ الاستثمارات المصرية إليها ينص على حماية الاستثمارات المصرية من أي مخاطر سياسية أومخاطر غير تجارية تتعلق بالحروب والفتن الداخلية وقيود تحويل العملة أو التأميم أو المصادرة أو الاستيلاء على الأصول.