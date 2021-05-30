كرم جبر: «المتحدة» قطعت مشوارا كبيرا بعد 2014 لإصلاح الإعلام 

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يجب أن نفرق بين شكل الإعلام قبل عام 2014 وبعد عام 2014، وهو الدور الذي لعبته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فقبل عام 2014 رأينا إعلاما معاديا وإعلاما يعبر عن الجماعة الإرهابية وإعلاما يضرب الوطن في مقتل وإعلاما لا ينتمي لمصر، ولكن ينتمي للجماعة الإرهابية من مساوئ، مؤكدا على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قطعت مشوارا طويلا في إصلاح الإعلام الخاص، وبدأت تظهر القنوات والمذيعين وأسماء كثيرة تظهر على الساحة، وكان التوجه الوحيد هو الدفاع عن مصر وعن قضاياها القومية.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة «إكسترا نيوز» أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لم تقدم عملا فرديا وإنما قدمت منظومة متكاملة للرؤية الإعلامية الفترة المقبلة، حيث شملت هذه المنظومة المواقع الإلكترونية التي تملكها الشركة، والصحف الورقية والقنوات والشركات الإعلانية، حيث مثلت هذه الشركة منظومة متكاملة يديرها مجلس إدارة يديرها مجموعة من الأفراد المشهود لهم بالكفاءة المالية والإعلامية والقانونية، وأيضا هيئة استشارية سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة من أجل مراقبة الأعمال وتقييمها وتقول رأيها فيها.

وشدد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن عمل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل بنظام ولا يوجد عمل بنظام فردي، موضحا «نتعشم أن تكون الشركة نافذة وبوابة واسعة لعشرات ومئات الشباب ممن يعملون بالخدمات الإعلامية وأن يتعلموا ويتدربوا ويقودوا الرسالة الإعلامية السنوات المقبلة، حيث لن يستطيع أن يتحمل أعباء ومسؤولية الإعلام المصري الفترة المقبلة إلا أجيال متعلمة ومدربة من الشباب، وهي الرؤية التي قدمتها الشركة بالأمس بمؤتمرها».