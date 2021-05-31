طارق سعدة: وضعنا ميثاقا للسيطرة على الفوضى في الإعلام

قال نقيب الإعلاميين طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، إن عيد الإعلاميين المصريين الموافق 31 مايو من كل عام، تزامن مع إطلاق أول إذاعة مصرية، مشيرا إلى أن الإعلام هو المرآة العاكسة لكل ما يحدث في المجتمع، مشددا على أن مصر حاليا دولة قانون، وكل مهنة يجب أن يكون لها أبنائها الشرعيين، وكل من هو غير ذلك، فهو مخالف، ولذلك فإنهم نشروا ميثاق شرف إعلامي في عام 2017 للسيطرة على الفوضى في الإعلام، موضحا: «مكانش عندنا ميثاق منشور في الجريدة الرسمية».

الإعلام يرتبط بالأحوال السياسية

وأضاف «سعدة»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين، أن الإعلام يرتبط بالأحوال السياسية في الدولة، وفي الأوضاع العادية الاهتمام يكون بالبرامج الترفيهية والأفلام والمسلسلات، وفي حالات الاضطراب يكون الاهتمام ببرامج السياسة والـ«توك شو».

وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي

وشدد على أن معايير الانضباط الإعلامي وقواعدها ليست تقييدا للحرية، مشيرا إلى أن الأمر مثل اتباع الطبيب أو المريض لبروتوكول العلاج، وفي هذه الحالة يتعافى المريض بشكل أسرع وأفضل، وكلما تجاوز الإعلامي خلق لنفسه وللدولة مشاكل هو في غنى عنه.

ولفت إلى أن النقابة شكلت لجنة لمتابعة تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي الذي اتُخذ من كل مواثيق الشرف الإعلامي الموجود في كل الدول الأخرى، ولو التزم الإعلاميون به لن يضل أحدهم الطريق أبدا، لأنه تم الاستعانة بأكثر من 12 ميثاقا عالميا، ويتضمن بابًا للحقوق، وبابًا للواجبات.

أرشفة العاملين في وسائل الإعلام

وتابع أن النقابة تعمل على «أرشفة» وتقنين عمل العاملين في الإعلام، مشيرا إلى أن هناك تصاريح للعمل، وعضوية في النقابة، وتعمل على تلقي الشكاوى، وتطوير العمل.