العراق يسجل 3 حالات وفاة بمرض الفطر الأسود

أعلن المتحدث باسم مديرية صحة السليمانية في العراق، الدكتور ياد نقشبندي، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بالفطر الأسود في محافظة السليمانية. وقال نقشبندي، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن الشخص المتوفى من الجنسية العربية، ويبلغ من العمر 78 عاما وكان يعاني من أمراض مزمنة.

وكانت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بالعراق، قد سجلت في وقت سابق من اليوم، حالتي وفاة بالفطر الأسود.

وكانت دائرة صحة الأنبار نفت، اليوم الثلاثاء، تسجيل أي إصابة بالفطر الأسود في المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدائرة، أنس قيس العاني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «دائرة صحة الأنبار، تنفي خبرا تناقلته بعض الصفحات من على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده: (تسجيل حالة وفاة ثانية بمرض الفطر الاسود بمحافظة الانبار وتسجيل ثلاث حالات اشتباه اخرى بالمرض)»، مؤكداً أنه «لم يتم تسجيل أي حالة إصابة في المحافظة بالفطر الأسود».

ودعا العاني، إلى «أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية وهي إعلام دائرة صحة الانبار»، لافتا إلى أن «تداول مثل هكذا اخبار يثير الذعر بين صفوف المواطنين».

وشدد، على «الالتزام التام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ على الأرواح من هذا المرض الخطير»، مؤكدا أن «الإسراع الى منافذ التلقيح المنتشرة في عموم أقضية المحافظة هو الحل الوحيد للخلاص من خطر هذا الفيروس اللعين».

كما أكدت لجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء، أن حالات مرض الفطر الأسود غير مؤكدة علمياً، فيما أشارت إلى أن الفطر الأسود غير معد ويصيب حالات نادرة جدا.

وقال عضو اللجنة، جواد الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «الإصابات بالفطر الأسود التي تم الإعلان عنها في دائرة صحة ذي قار هي إصابة واحدة ولا يوجد أكثر من حالة»، موضحا أن «هذه الحالات غير مؤكدة علميا حتى اللحظة».

وأضاف، أن «لجنة الصحة والبيئة النيابية تواصلت مع الوزارة وتم الاتفاق على ارسال أكثر من لجنة صحية الى دائرة صحة ذي قار لإجراء الفحوصات وتشخيص الموضوع بشكل مهني وعلمي وطبي»، مؤكدا أنه «سيتم الإعلان عن النتائج الطبية للإصابات المشكوك بها في ذي قار خلال 24 ساعة».