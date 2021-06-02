جولة في تطبيق «ارغب في عمل توكيل».. يقدم 14 خدمة

أتاحت وزارة العدل عبر تطبيق «ارغب في عمل توكيل» العديد من خدمات استخراج المحرارات الرسمية والتسجيل فى الشهر العقارى، حتى يتمكن المواطن من تحديد أقرب مكتب له وتحديد أنسب موعد، وإنهاء طلبه فى ظرف دقائق.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، جولة في تطبيق «ارغب في عمل توكيل» حتى يتمكن المواطن من الحصول على جميع خدمات التطبيق المتاحة، وذلك في السطور التالية.

تطبيق «ارغب في عمل توكيل»

يمكن تحميل تطبيق ارغب في عمل توكيل عبر متجر جوجل بلاي أو IOS وهو برنامج مجاني، يتضمن قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة، والتي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS».

ويجيب التطبيق على الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناء على بيانات مؤكدة.

خدمات يوفرها تطبيق «ارغب في عمل توكيل»

ويمكن عبر التطبيق الحصول على خدمات التوثيق المتواجدة عبر موقع منصة مصر الرقمية، وعددها 10 خدمات، وهي:

- استعلام عن سريان محرر مُميكن.

- تحرير توكيل عام قضايا.

- تحرير توكيل عام رسمى.

- تحرير توكيل رسمى شامل «بنوك - عام».

- تحرير توكيل فى الأمور الزوجية.

- تحرير إقرار بالشطب.

- تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

- تحرير إقرار رسمى.

- تحرير إقرار تصحيح محرر موثق.

- اكتب محررك.

كما يقدم التطبيق 3 خدمات أخرى وهي كالآتي:

- خدمات الترجمة للمستندات التوثيق.

- شهادات عقارية.

- صورة من عقد مشهر.

خطوات حجز موعد من تطبيق أرغب فى عمل توكيل

- بعد تثبيت التطبيق على هاتفك المحمول، يجب أن توافق على إعدادات الهاتف.

- الضغط على أيقونة حجز موعد بأحد الفروع المتاحة لإتمام معاملتك في أيام تالية.

- يتطلب الأمر تفعيل خاصة تحديد الموقع GPS، ليقوم التطبيق بالبحث فى نطاق المكاتب القريبة من مكان المستخدم.

- تظهر بعد ذلك أقرب المكاتب في محيط منطقتك، حيث يقوم المستخدم باختيار أحد مكاتب التوثيق بالضغط على اسم المكتب.

- سوف يطلب منك بعد ذلك استيفاء بعض البيانات الخاصة بالمستخدم، بما في ذلك الرقم القومى الخاص والتصنيف ونوع المحرر ويوم الحجز ويوم استلام المحرر.