أماكن تساعد على انتشار الفطر الأسود داخل منزلك.. تعرف عليها

كشف الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن هناك عدد من الأماكن من الممكن أن تؤدي إلى نقل عدوى الإصابة بـ الفطر الأسود وذلك للأشخاص ضعاف المناعة، قائلا: «الفطر الأسود ليس معديا وهناك أماكن داخل المنزل تؤدي إلى نقل عدوى الفطر الأسود، خاصة وأنه لا يصيب إلا الأشخاص ضعاف المناعة لأنه عدوى انتهازية»، موضحا أننا كمواطنين وأشخاص أصحاء نعيش وسط العديد من الفطريات، مشددا على ضرورة النظافة العامة ونظافة الأماكن التي نعيش فيها.

تنظيف التكييفات والمراوح والأماكن الرطبة وأماكن القمامة لمنع نمو الفطر الأسود داخل المنزل

وأوضح أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب تنظيف التكييفات والمراوح والأماكن الرطبة وأماكن القمامة، والابتعاد عن الأماكن التي تنمو بها الفطريات والابتعاد عن الأكل الموجود عليه فطريات، قائلا: «الفطريات ممكن أن تؤدي إلى الإصابة بالفطر الأسود عموما، والأشخاص الطبيعيين لا تحدث لهم إصابة لقوة مناعتهم، ولكن لو شخص مناعة ضعيفة ممكن أن يصاب بالفطر الأسود»، موضحا أن مرضى السكر ذو المناعة الضعيفة وارد إصابتهم بالفطر الأسود.

مناشدات للمواطنين بضرورة الاهتمام بنظافة الأغذية من خضروات وفواكه لمواجهة عدوى انتقال الفطر الأسود بالمنزل

وناشد أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، المواطنين بضرورة الاهتمام بنظافة الأغذية من خضروات وفواكه، وكذلك تعقيم وتطهير الأدوات التي تتكون بها الفطريات داخل المنزل نتيجة بواقي الطعام، والاهتمام بالتغذية الجيدة، وتجنب تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب المختص منعا لحدوث أي مضاعفات للإنسان.

عدم استخدام أي أدوات شخصية للآخرين منعا لانتقال عدوى الفطر الأسود

وأوضح أنه يجب على المواطنين أيضا عدم استخدام أي أدوات شخصية للآخرين منعا لانتقال العدوى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى ضعف المناعة، فضلا عن ضرورة متابعة الطبيب المختص حال الشعور بأيٍ من أعراض المرض.