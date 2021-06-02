أماكن تساعد على انتشار الفطر الأسود داخل منزلك.. تعرف عليها
كتب:
أحمد أبوضيف
12:01 ص | الأربعاء 02 يونيو 2021
د.أشرف عقبه أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس
كشف الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن هناك عدد من الأماكن من الممكن أن تؤدي إلى نقل عدوى الإصابة بـ الفطر الأسود وذلك للأشخاص ضعاف المناعة، قائلا: «الفطر الأسود ليس معديا وهناك أماكن داخل المنزل تؤدي إلى نقل عدوى الفطر الأسود، خاصة وأنه لا يصيب إلا الأشخاص ضعاف المناعة لأنه عدوى انتهازية»، موضحا أننا كمواطنين وأشخاص أصحاء نعيش وسط العديد من الفطريات، مشددا على ضرورة النظافة العامة ونظافة الأماكن التي نعيش فيها.
تنظيف التكييفات والمراوح والأماكن الرطبة وأماكن القمامة لمنع نمو الفطر الأسود داخل المنزل
وأوضح أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب تنظيف التكييفات والمراوح والأماكن الرطبة وأماكن القمامة، والابتعاد عن الأماكن التي تنمو بها الفطريات والابتعاد عن الأكل الموجود عليه فطريات، قائلا: «الفطريات ممكن أن تؤدي إلى الإصابة بالفطر الأسود عموما، والأشخاص الطبيعيين لا تحدث لهم إصابة لقوة مناعتهم، ولكن لو شخص مناعة ضعيفة ممكن أن يصاب بالفطر الأسود»، موضحا أن مرضى السكر ذو المناعة الضعيفة وارد إصابتهم بالفطر الأسود.
مناشدات للمواطنين بضرورة الاهتمام بنظافة الأغذية من خضروات وفواكه لمواجهة عدوى انتقال الفطر الأسود بالمنزل
وناشد أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، المواطنين بضرورة الاهتمام بنظافة الأغذية من خضروات وفواكه، وكذلك تعقيم وتطهير الأدوات التي تتكون بها الفطريات داخل المنزل نتيجة بواقي الطعام، والاهتمام بالتغذية الجيدة، وتجنب تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب المختص منعا لحدوث أي مضاعفات للإنسان.
عدم استخدام أي أدوات شخصية للآخرين منعا لانتقال عدوى الفطر الأسود
وأوضح أنه يجب على المواطنين أيضا عدم استخدام أي أدوات شخصية للآخرين منعا لانتقال العدوى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى ضعف المناعة، فضلا عن ضرورة متابعة الطبيب المختص حال الشعور بأيٍ من أعراض المرض.
اقرأ المزيد:
-
الفطر الأسود
-
الفطر الأسود
-
الفطر الاسود
-
الفطر الاسود في العين
-
مرض الفطر الاسود
-
مرض الفطر الأسود
-
الفطر الأسود في العين
-
الفطر الاسود في الهند
-
الفطر الأسود مرض
-
ما هو الفطر الاسود
-
الفطر الاسود في مصر
-
أعراض الفطر الأسود
-
اعراض الفطر الاسود
-
الفطر الاسود المميت
-
الفطر الاسود سمير غانم
-
علاج الفطر الاسود
-
وباء الفطر الاسود
-
ماهو الفطر الاسود
-
المرض الفطر الاسود
-
الفطر الاسود المجفف
-
ما هو مرض الفطر الاسود
-
مرض الفطر الاسود المميت
-
داء الفطر الأسود
-
علاج الفطر الأسود
-
وباء الفطر الأسود
-
الفطر الأسود في مصر
-
الفطر الأسود الهند