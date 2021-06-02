«المدارس المصرية-اليابانية»: إقبال الطلاب يصل لـ5 أضعاف المستهدف

قال مالك رفاعي، مدير المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يوجد حوالي 15 مدرسة مصرية يابانية عليها إقبال شديد من الطلاب والأعداد المتقدمة اليها تصل إلى 5 أضعاف الأعداد المستهدفة، كما أن أولياء الأمور استوعبوا الفكرة واقتنعوا بالمدارس المصرية اليابانية، موضحًا أن الإقبال هذا العام على المدارس كان بشكل كبير، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «cbc».

وأضاف «رفاعي»، أن المقابلات الشخصية للأطفال الطلاب بدأت منذ أسبوعين، أما المعلمون سنبدأ معهم من يوم الأحد المقبل، موضحًا أن المدارس المصرية اليابانية مدارس مصرية حكومية تطبق المناهج المصرية ولغة التدريب هي الإنجليزية وتندرج تحت مظلة الوزارة وتطبق كل السياسات الخاصة بالوزارة، موضحًا أن زيادة الإقبال على المدارس اليابانية أمر يسعدهم، لكن في الوقت ذاته يمثل لهم تحديا بأن أداءهم يجب أن يكون على أعلى مستوى.

وأوضح مدير المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية- اليابانية، ليصبح إجمالي عدد المدارس 48 مدرسة في 25 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.