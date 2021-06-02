رصد 7 حالات إصابة بالفطر الأسود في محافظتين

شهدت عدة محافظات، ظهور بعض الإصابات بالفطر الأسود لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب حصولهم على جرعات عالية من أدوية الكورتيزون التي تتسبب في ظهور الفطر الأسود، أو مرضى السكر بسبب انخفاض المناعة لديهم، حيث إنّ الفطر الأسود هو كائن ميكروبي انتهازي يصيب الجسم إذا ضعفت مناعته، ما جعل وزارة الصحة تقوم بتعديل بروتوكول علاج الكورونا والحد من استخدام الكورتيزون لعلاج المصابين بفيروس كورونا منعاً لانتشار الفطر الأسود بين المصابين بكوفيد 19 المستجد، والذين جرى تحويلهم لتلقي العلاج في المستشفيات الجامعية.

مصاب وحيد بالفطر الأسود يتلقى العلاج بمستشفى الفيوم الجامعي

قال الدكتور سعيد عيد جمعة، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، ومدرس الأنف والأذن بكلية الطب بجامعة الفيوم، إنّ هناك حالة وحيدة فقط من المصابين بالفطر الأسود تتردد على مستشفى الفيوم الجامعي من آن لآخر للخضوع لعملية تنظيف الفطر الأسود بعد أن تم استئصاله من الجيوب الأنفية، مع الاستمرار على العلاج في المنزل.

وأوضح الدكتور سعيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ معظم المصابين بالفطر الأسود يلجأون لتلقي العلاج والخضوع لعمليات التنظيف في المستشفيات الخاصة، ولا يذهبون للمستشفيات الحكومي.

6 مصابين بالفطر الأسود في مستشفيات جامعة المنصورة

قال الدكتور الشعراوي كمال، مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، إنّ مستشفيات جامعة المنصورة استقبلت 6 حالات بهم إصابات بالفطر وإحدى الحالات تأكد إصابتها بالفطر الأسود، بالإضافة إلى وجود حالة توفيت متأثرة بإصابتها، مؤكدا أن إصابتها بالفطر الأسود لم يكن له علاقة بفيروس كورونا، وإنما كانت لسيدة مصابة بالسرطان ومنتشرة في أنحاء الجسم، وكانت تعالج من الأورام، وتوفيت أول أمس متأثرة بإصابتها.

وأضاف كمال لـ«الوطن»، أن المستشفى حالياً به 6 إصابات بالفطر منهم حالة واحدة تأكد إصابتها بالفطر الأسود بعد عمل التحاليل الطبية اللازمة، بينهم حالتان تماثلت للشفاء بقسم الأنف والأذن الحنجرة وسيخرجان قريباً، مُشيراً إلى أنّه يجرى حالياً تحضير حالتين للعمليات لاستئصال الفطر من مناطق الإصابة، بالإضافة إلى حالتين بالعناية المركزة .

البحر الأحمر خالية من الإصابة بالفطر الأسود

كشف مسؤولو صحة البحر الأحمر عن تراجع أعداد الإصابات بكورونا وانخفاض نسبة الإشغالات بمستشفيات العزل بمدن البحر الأحمر بمعدل حوالي 40 %، مؤكداً أنه لا يوجد أي إصابات بالفطر الأسود حيث لم تتلقَ غرفة عمليات الطوارئ الرئيسية بصحة البحر الأحمر أي بلاغات عن إصابة أي من المواطنين أو ظهور أي أعراض للفطر الأسود في مدن المحافظة.

صحة أسيوط: لم نسجل أي إصابات بالفطر الأسود حتى الآن

أكد الدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط، عدم تسجيل أية حالات إصابة بالفطر الأسود في المحافظة.

وأضاف مدير إدارة الطب الوقائي، أنّ حالات الإصابة بكورونا بالمحافظة في تزايد مستمر، وذلك بسبب طبيعة الفيروس المتحورة من خلال موجات عدة، وكذلك بسبب عدم اتباع كثيرين للإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنّ نسب الإشغال في المستشفيات الرئيسية المخصصة للعزل، وهي (الصدر، والحميات، وأبوتيج النموذجي، والإيمان العام) وصلت إلى 80%.

وطالب «حجازي» المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، والتسجيل للتطعيم بلقاح كورونا.

صحة قنا تؤكد عدم ظهور إصابات بالفطر الأسود حتى الآن

قال الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، إنّ مستشفيات المحافظة لم تسجل أي حالات مصابة بالفطر الأسود، موضحاً أنّ هناك تعليمات برصد أي حالات وتسجيلها في جميع المستشفيات في المحافظة.

رئيس قسم الأنف والأّذن بـ «جامعي أسوان»: معندناش فطر أسود

وقال الدكتور عصام أبو المجد رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أسوان الجامعي، أنّ المستشفى لم تستقبل أي حالة في الأيام السابقة مصابة بالفطر الأسود وحتى اليوم، كاشفاً أنّ الطبيب الذي تحدث عن وجود حالة في عيادته بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، يتكلم عن عيادته الخاصة ولا يتكلم بلسان المستشفى الجامعي من قريب أو بعيد.

وأشار أبو المجد إلى أنّه تواصل مع الطبيب فأفاد أنه ناظر الحالة منذ أسبوعين ولم تكن مصابة بفيروس كورونا، وإنما تعاني من التهابات فطرية في الجيوب الأنفية.

مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط: لم نستقبل أي إصابات بالفطر الأسود

أكد الدكتور إبراهيم الصياد مدير مستشفى الأزهر الجامعي بمدينة دمياط الجديدة في تصريحات خاصة لـ «الوطن» عدم ظهور أي إصابات بالفطر الأسود لديهم حتى الآن، مؤكداً أنّه يتابع المستشفى لحظة بلحظة ويشدد على ضرورة تحويل أي مصاب بكورونا أو مريض بالسكر يشتكي من صداع شديد أو ألم بالعين أو تنميل بالوجه، إلى أطباء الأنف والأذن لعمل منظار أنفي دقيق للتأكد من إصابة المريض بالفطر الأسود من عدمه.

مستشفى جامعة قناة السويس خالٍ من المصابين بالفطر الأسود

وفي الإسماعيلية، نفت مصادر طبية مسؤولة في مستشفي جامعة قناة السويس وجود مصابين بالفطر الأسود في المستشفى.

وأضافت المصادر أنّ الأطباء في المستشفي جاهزين للتعامل مع أي حالات مصابة قد تظهر خلال الفترة المقبلة من بين المصابين بفيروس كورونا.

وفي سياق آخر انخفض أعداد المصابين بفيروس كورونا في الإسماعيلية خلال الفترة الماضية

وشهدت مستشفيات العزل في مستشفي حميات الإسماعيلية، ومستشفى جامعة قناة السويس، خروج عدد من الحالات المصابة بكورونا بعد تعافيهم على مدار الأيام الماضية مع انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس.

مستشفى بني سويف الجامعي: الفطر الأسود حالات نادرة

نفى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وجود أي حالات مصابة بمرض الفطر الأسود داخل المستشفى الجامعي، قائلاً أنّ الإصابة بالفطر الأسود تكون حالات نادرة، ولكن المستشفى جاهزة للتعامل مع مثل تلك الحالات من خلال أطباء متخصصين في حال وصولها للمستشفى في أي وقت.