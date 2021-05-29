مواعيد وأماكن التطعيم بلقاح كورونا بالفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تعليماته بسرعة تطعيم جميع المعلمين والعاملين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وكذلك المشاركين في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021، بلقاح فيروس كورونا المستجد، من خلال مقار التطعيم بمدارس الفيوم في جميع الإدارات التعليمية للعاملين بقطاع التعليم والمواطنين.

استخدام المدارس كمقار تطعيم لقاح كورونا

وصرح الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأنه تم وضع خطة لمديرية الصحة بالفيوم، باستخدام المدارس كمقار لتطعيم لقاح كورونا للعاملين بقطاع التعليم والمواطنين تيسيراً على الجميع للحصول على اللقاح.

كما أصدر وكيل وزارة التعليم تعليماته لمديري المدارس المختارة كمقار للحصول على اللقاح، بضرورة التعاون الفعال مع الفريق الطبي في التنظيم الجيد وتهيئة المكان والجو المناسب للفريق الطبي المتواجد بالمدرسة من أجل إتمام التطعيم باللقاح لجميع المتقدمين بسهولة ويسر.

الصحة تعلن عن جدول مواعيد التطعيم بلقاح كورونا

في سياق متصل، أكد الدكتور حاتم جمال الدين على أنّ الفريق الطبي سيتواجد بالمدارس المحددة وفق الجدول المعلن، وعلى الراغبين في الحصول على اللقاح الحضور في المواعيد المحددة بالمدارس المختارة كما يلي

مواعيد وأماكن التطعيم بلقاح كورونا

السبت 29 مايو.. مدرسة الفيوم الثانوية للبنات بغرب الفيوم، ومدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات بشرق الفيوم.

الأحد 30 مايو.. مدرسة التجارة بنات بغرب الفيوم، ومدرسة الفنية بنات بالحادقة بشرق الفيوم.

الاثنين 31 مايو.. مدرسة الشهيد محمد أبوشقرة الثانوية بنين، وطامية الثانوية الزراعية.

الخميس 3 يونيو.. مدرسة الشهيد محمد أحمد عبدالسلام الثانوية، ومدرسة إطسا التجارية، ومدرسة الشهيد معوض التجارية، ومدرسة قلمشاه الثانوية في مركز إطسا.

السبت 5 يونيو.. مدرسة محمد موسى الجلاب الابتدائية، وناصر الصناعية، وسنهور التجارية، ومدرسة أبو سعاد الإعدادية إدارة سنورس.

الاثنين 7 يونيو.. مدرسة أبو جنشو التجارية، وأبشواي الإعدادية بنين، ومدرسة سيلا بإدارة شرق الفيوم، ومدرسة العجميين بإدارة أبشواي.

الأربعاء 9 يونيو.. مدرسة الشواشنة الثانوية، والنزلة الثانوية، وهدى محجوب التجارية.

الخميس 10 يونيو.. مدرسة قلمشاة بإدارة إطسا

الأحد 13 يونيو.. مدرسة والي ميزار الابتدائية بإدارة يوسف الصديق

الخميس 17 يونيو.. مدرسة هوارة بشرق الفيوم

السبت 19 يونيو.. مدرسة سنرو بإدارة ابشواي

الاثنين 21 يونيو.. المدرسة البحرية دفنو بإدارة إطسا

الثلاثاء 22 يونيو.. مدرسة يوسف كحك الإعدادية بإدارة يوسف الصديق

الخميس 24 يونيو.. مدرسة دمو الجديدة بإدارة شرق الفيوم

السبت 26 يونيو.. مدرسة شكشوك بإدارة أبشواي

الأحد 27 يونيو.. المدرسة الإعدادية بمنشأة الجمال بإدارة طامية

الاثنين 28 يونيو.. مدرسة منيا الحيط بإدارة إطسا

الثلاثاء 29 يونيو.. مدرسة النزلة الإعدادية بإدارة يوسف الصديق

الأربعاء 30 يونيو.. مدرسة فيديمين بإدارة سنورس.