فيديو.. استشاري: الفيوم ظهر بها 50 إصابة بالفطر الأسود منذ بداية كورونا

قال الدكتور سعيد عيد جمعة استشاري الأنف والأذن والحنجرة ومدرس الأنف والأذن بكلية الطب بجامعة الفيوم، أنّ الفطر الأسود ليس جديداً بمصر، وهو موجود منذ فترة طويلة، وسبق انتشاره بصورة كبيرة عام 2008 خلال فترة انتشار «الإيدز» ثم اختفى فترة طويلة، ولكن الفطر الأسود عاود الظهور مرة أخرى مع بداية انتشار فيروس كورونا، ولكنه لم يأخذ الصدى الإعلامي مثلما يحدث الآن، موضحاً أنّ المرض بدأ يزداد بسبب تعرض مصابي كورونا لضعف المناعة وحصولهم على أدوية كورتيزون بصورة كبيرة مما يقوم بتنشيط عدوى الفطر الأسود.

50 مصاباً بالفطر الأسود منذ بداية كورونا حتى الآن

وأضاف «سعيد» في حديثه لـ «الوطن» أنّ محافظة الفيوم شهدت إصابة 50 شخصاً بالفطر الأسود، منذ بداية ظهور فيروس كورونا بالمحافظة، منهم 11 مصاباً في الموجة الأخيرة، موضحا أن هذا العدد قليل جداً ومحدود وطبيعي بسبب تضمن بروتوكول علاج مصابي كورونا بالكورتيزون، وخصوصاً مرضى السكر، نظراً لكونه يصيب مرضى نقص المناعة.

طبيب: 44% نسبة الوفيات بالفطر الأسود خلال فترة كورونا

وكشف «سعيد»، أنّه قديماً كان يموت أي شخص يصاب بالفطر الأسود نظراً لعدم اكتشاف علاج له، ولكن الآن تم اكتشاف العلاج له وتقلصت الوفيات والمضاعفات بنسبة كبيرة، وتتوقف على حسب الخدمة الطبية التي تقدم للمريض، حيث كشفت آخر إحصائية أصدرتها الهند، أنّ نسبة الوفاة بسبب الفطر الأسود 44%، موجهاً مرضى الكورونا الذين عُولجوا بجرعات عالية من الكورتيزون ويعانون من صداع أو آلام في الجيوب الأنفية بالتوجه فوراً لطبيب الأنف والأذن والحنجرة لعمل منظار، والتأكد من الإصابة بالفطر الأسود من عدمه، حتى يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم مبكراً.

المنظار الأنفي أسرع طريقة لاكتشاف الفطر الأسود

وأشار إلى أنّ طبيب الأنف والأذن يمكنه اكتشاف الإصابة بالفطر الأسود بسهولة من خلال المنظار الأنفي الدقيق، ولذلك يتم علاج مريض الفطر الأسود قبل أن يفقد عينه أو ينتشر الفطر في وجهه، ويتسبب في موت الخلايا أو ينتقل للمخ في حالة تم اكتشافه مبكراً، مؤكداً أنّه عالج الكثير من الحالات في أولى مراحل إصابتهم بالفطر الأسود

التنظيف الأنفي ومضادات الفطريات وسيلتان لعلاج الفطر الأسود

وبينّ «سعيد» أنّه يتم علاج مريض الفطر الأسود بخطوتين، الأولى بعمل التنظيف الأنفي واستئصال الفطر عبر شفطه من الجيوب الأنفية سواء ببنج موضعي أو دون بنج في حالة وفاة الخلايا والأعصاب بسبب الفطر الأسود، ثم إعطاء أدوية قوية «مضادات فطريات» حتى لا يظهر الفطر مرة أخرى.