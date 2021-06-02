رئيس هيئة الدواء عن الرخصة الطارئة للقاح كورونا: درسناها بشكل تفصيلي

أكد الدكتور محمود ياسين المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء، أن أي دواء متداول في السوق المصرية يجب أن يكون مسجلًا، لافتًا إلى أنه في الحالات الطارئة يصعب تسجيل بعض المستحضرات نتيجة لأهميتها وسرعة الحاجة إليها مثل ظروف فيروس كورونا.

وأوضح ياسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن هناك حاجة لتسجيل بعض اللقاحات وأن الوقت لا يسمح للسير في إجراءات التسجيل العادية وأنهم لجأوا لمنظومة التسجيل الطارئة، لافتًا إلى أنها منظومة يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم لإصدار رخصة الاستخدام الطارئ.

وأشار ياسين إلى أن رخصة الاستخدام الطارئ هي رخصة مؤقتة تُستخدم لفترة معينة ويتم تجديدها بعد موافقة هيئة الدواء إذا كانت الظروف تستدعي ذلك.

وأكد ياسين أن رخصة الاستخدام الطارئ تكون للمستحضرات غير المسجلة والتي يحتاجها السوق للتداول فيتم منحها رخصة الاستخدام الطارئ، لافتًا إلى أنها رخصة محددة ولها شروط ولا تجدد إلا بموافقة الجهة الرقابية.

ولفت رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن معظم لقاحات كورونا المتداولة والمستخدمة في جميع أنحاء العالم حصلت على رخصة الاستخدام الطارئ في أغلب دول العالم.

وأشاد ياسين بدور الإعلام في التوعية بأهمية الحصول على اللقاح، مؤكدًا أن كل اللقاحات المتداولة في مصر تم تقييمها بالمعايير العالمية وأنهم تأكدوا من أمان وفاعلية اللقاحات التي حصلت على رخصة الاستخدام الطارئ.

وشدد رئيس هيئة الدواء على أمان كل لقاحات كورونا المتداولة في مصر داعيًا المواطنين لتناول اللقاح، مشيرًا إلى أن ذلك سيسبب انخفاض أعداد الإصابات وسيساعد في السيطرة على انتشار الفيروس خلال الفترة المقبلة.

وكشف ياسين عن خطوات الحصول على رخصة الاستخدام الطارئ، لافتًا إلى أن الشركة المستوردة تتقدم بطلب للحصول على الرخصة ويرفق معها مجموعة من الملفات عن صناعة اللقاح المطلوب عمل رخصة استخدام طارئ له وتشمل الشركة وتاريخها في إنتاج المستحضرات الحيوية ومواصفات خط الإنتاج الذي ينتج اللقاح ومواصفات تفصيلية لمراحل الإنتاج والخواص الخاصة باللقاح في صورته النهائية والتجارب التي تتم لتقييم اللقاح والدراسات الإكلينكية وما قبل الإكلينكية التي تمت على هذا اللقاح.

وأشار إلى أن هيئة الدواء تراجع كل هذه المعلومات ويتم دراستها بطريقة تفصيلية، لافتًا إلى أنه يتم عمل بعض التجارب على عينات اللقاح للتأكد من جودتها ومأمونيتها.