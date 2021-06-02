رئيس هيئة الدواء يحسم الجدل حول الآثار الجانبية للقاح كورونا: مقبولة

أكد الدكتور محمود ياسين المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء، أن هيئة الدواء لديها إدارة اليقظة التابعة للإدارة المركزية للرعاية الصيدلية والتي تقوم بمتابعة الأعراض الجانبية للقاحات بالتعاون مع وزارة الصحة والتي أقامت منظومة متكاملة لإعطاء اللقاح ومتابعة أي آثار جانبية.

وأوضح ياسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه لم يتم رصد أي أعراض خطيرة بسبب اللقاحات المتداولة في مصر، معتبرًا أن هذا شيئًا مطمئنًا مشددًا على أن كل اللقاحات المتداولة في مصر آمنة ولم تظهر أي أعراض على الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح.

وتحدث ياسين عن الأعراض الجانبية، موضحا أن لقاح فيروس كورونا يعتبر جديدا وأن إنتاج اللقاحات حديثًا تسبب في انتشار الأقاويل عن اللقاحات بسهولة، ضاربًا المثل باللقاحات التي يحصل عليها الأطفال والكبار والتي تسبب بعض الأعراض الجانبية ومنها ارتفاع درجة الحرارة وآلام في مكان الحقن ومكانية حدوث ورم في مكان الحقن والصداع وتكسير الجسم، معتبرًا أن ظهور هذه الأعراض مقبولًا نتيجة لنشاط المناعة في الجسم لدخول شيء غريب في الجسم.

وشدد رئيس هيئة الدواء على أن هذه الأعراض مقبولة ومتوقعة، مؤكدًا وجود دراسات علمية لظهور حالات خطيرة للقاحات التي يتم تداولها على نطاق واسع والتي تثبت أن هذه الحالات الخطيرة ليس لها علاقة باللقاح.

وتابع «الكل أجمع على أن الأضرار اللي ظهرت بصورة غير متوقعة كميتها بسيطة جدا بالنسبة لكم اللقاحات اللي اتاخد على مستوى العالم كله ولذلك اللقاحات إلى الآن اللي معترف بيها من منظمة الصحة العالمية إلى الآن بتعترف بمأمونيتها واستخدامها ولذلك مفيش حاجة منها توقفت».