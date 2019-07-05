أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، أن إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار بدأت مباشرة عقب اعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات، بتعليق بانرات بالمواقف والمحطات المختلفة، وإلزام سائقي المواصلات لصق إستيكر، مدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة الخاصة بالخطوط التابعة للموقف، وموضح عليها أرقام تليفونات غرفة عمليات المحافظة وإدارة المواقف للإبلاغ عن أي شكوى.

وأضاف "قنصوة" فى بيان، أنه تم التنسيق بين إدارة ومباحث المرور ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية للبدء الفوري في شن حملات مكثفة على كافة المواقف للمتابعة والرقابة للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، أوعدد الركاب أو تقسيم خط السير الواحد إلى عدة مراحل، إضافة إلى المخالفات الأخرى وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، وتستقبل شكاوى المواطنين، مؤكدًا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وابتزاز المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات الفورية والعقاب الرادع ضد السائقين المخالفين، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة على السائقين المخالفين، مع سحب رخصهم ورخصة السيارة ووقفها عدة أشهر وتحويل جميع المخالفين للنيابة العامة .