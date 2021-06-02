مع بدء العمل التجريبي.. خطوات إنشاء حساب بالبوابة الإلكترونية الموحدة

أطلقت وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع بداية يونيو الحالي، لخدمة سكان المدن الجديدة، تزامنا مع التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

ويمكن تقديم طلب مجاني لإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمرة واحدة، اعتبارا من غدٍ الثلاثاء 1/6/2021، وتقتصر الخدمة الآن للمخصص له الوحدة أو الأرض بنفسه فقط، ولا يتم التسجيل بموجب توكيلات أو شركات.

خطوات إنشاء حساب بالبوابة الإلكترونية الموحدة

1. يتجه المواطن إلى المركز التكنولوجي بالمدينة التابع لها.

2. تقديم طلب مجاني لإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمرة واحدة.

3. يمكن للمواطنين التقديم بداية من الغد حيث تعمل البوابة الموحدة.

4. حدد الوزير الخدمات التي تقدمها البوابة للمواطنين، وهي أن تقتصر الخدمة الآن على المواطن المخصص له الوحدة أو الأرض بنفسه فقط.

5. لا يتم التسجيل في البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالتوكيلات أو الشركات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لخدمة سكان المدن الجديدة.

مزايا الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

- رابط الموقع الإلكتروني هو «nuca-services.gov.eg».

- يهدف الموقع الإلكتروني لخدمة سكان المدن الجديدة.

- الموقع الإلكتروني يتيح إمكان الاستعلام عن المستندات والرسوم لجميع الخدمات، والاستعلام عن الطلبات المقدمة، والمخالفات والمديونيات، وسدادها إلكترونيًا، وإمكان رفع المستندات المطلوبة.

- يأتي التطوير في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، حيث تسعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقديم خدمات عالية الجودة باستخدام الآليات التكنولوجية الحديثة، بهدف الحد من الفساد، ورفع مستوى الشفافية والمحاسبة.

- يقدم الموقع خدمات متنوعة بعدد 40 خدمة كمرحلة أولى.

- الانتهاء من ميكنة وتطوير أجهزة 21 مدينة جديدة.

- يهدف الموقع لتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات، ومراعاة الدقة والسرية للبيانات.

- تقديم الخدمات إلكترونيًا يستهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، والتيسير على الموظف في أداء الأعمال، بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي من عوامل الفساد.

- يتيح النظام الإلكتروني مؤشرات أداء لمتابعة معدلات إنجاز الخدمات، ومؤشر المتحصلات المالية، ومؤشرات أخرى تشمل معدلات «التخطيط العمراني – التخصيص – تسليم الوحدات والأراضي – تراخيص البناء – تراخيص المحال – غيرها».

- المركز التكنولوجي بجهاز كل مدينة يقدم نحو 100 خدمة للمواطنين، منها خدمات عقارية، وخدمات تراخيص المباني، وخدمات توصيل المرافق.