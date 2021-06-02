استقرار أسعار الحديد وتذبذب في سعر الأسمنت بالأسواق

سجلت أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء 2 يونيو استقرارا لليوم الثانى فى الأسواق بالقاهرة والمحافظات، فيما شهدت أسعار الأسمنت حالة من التذبذب الواضح وسط تخمة فى المعروض منذ عدة أشهر ما أدى إلى وجود أكثر من سعر، حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار أسبوعياً.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن شركات الحديد ثبتت أسعار الحديد خلال شهر يونيو الجارى، حيث جاءت خطوة تثبيت الأسعار بعد تراجع الأسعار العالمية للبليت ومستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أنها فرصة جيدة لتخلص التجار والوكلاء من المخزون الراكد في المخازن.

واستبعد الزيني، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة، مؤكدا أن هناك ثبات في أسعار حديد التسليح في الأسواق خلال الفترة الماضية، بالرغم من تراجع الأسعار العالمية للبليت والصاج، أحد أهم مستلزمات الإنتاج لصناعة حديد التسليح، لافتا إلى أن الأسعار العالمية تراجعت في حدود الـ30 دولار للطن، بينما لا تزال أسعار الحديد في السوق المحلية تباع بنفس الأسعار بعد الزيادة حيث يباع الطن في حدود «14600 و14800 جنيه» للمستهلك.

وأوضح الزيني، أن شركات حديد التسليح لجأت إلى رفع الأسعار خلال شهر مايو الماضى لمرتين متتاليتين بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للبليت والصاج والخردة التي تعد من أهم الخامات.

وأشار إلى أن الأسعار تتحدد وفقا للبورصات العالمية مع العلم بأن 80% من شركات حديد التسليح تستورد البليت من الخارج، متوقعا انتعاشه في مواد البناء خلال شهر يوليو القادم بعد عودة تراخيص البناء بشكل فعال.

أسعار حديد التسليح:

استقرت أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء 2 يونيو بنحو:

- سجل حديد التسليح «عز»، سعر 14600 جنيه وهو السعر الأعلى للبيع بالمقارنة باقي الشركات مدعوما بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيها،

- شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بـ14300جنيه.

- شركة عطية يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان يباع طن الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشري يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح 14350 جنيها.

أسعار الأسمنت:

أسعار الأسمنت المسلح:

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 805 جنيهاً وهى الأعلى سعرا للبيع.

- المعلم يباع الطن بسعر 780جنيهاً.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر775جنيها.

- أسمنت المصرى يباع الطن بسعر 790جنيهاً.

- أسمنت سيناء يباع الطن بسعر 750 جنيهاً.

أسعار الأسمنت الأبيض:

- يباع أسمنت سيناء بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت المنيا رويال يباع الطن بسعر 2470 جنيهاً.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 2430 جنيهاً.

- أسمنت رويال العادة 2430 جنيهاً

أسعار الأسمنت المقاوم:

- أسيك سى وتر يباع الطن بسعر 848 جنيهاً.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 848جنيهاً.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 870 جنيهاً.

أسعار الجبس:

- شركة المعمار يباع الطن بسعر 690 جنيهاً.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهاً.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهاً.

- جبس مصر يباع الطن بسعر650 جنيهاً.