انكسار الموجة الثالثة لكورونا عالميا.. وبريطانيا «صفر وفيات» (فيديو)

أخبار سارة بشأن انكسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حول العالم، وتسجيل بريطانيا لصفر وفيات، بعد تداول الأخبار من بريطانيا، بشأن بدء انحسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد على الصعيد العالمي، بعد أن وصلت الوفيات إلى صفر وفيات لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا من مدينة ووهان الصينية في نهاية 2019 إلى باقي دول العالم، كما أعلن عدد من الدول انكسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وبينها ألمانيا وإيطاليا، وعدد من الدول التي قررت رفع القيود بشكل بسيط لمواجهة هذا الفيروس.

وصرحت الدكتورة مها طلعت المستشار الأقليمي لوحدة الوقاية من العدوى التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي قالت خلال تصريحات متلفزة بعدد من وسائل الإعلام المحلية والعالميةن بأنّ أعداد إصابات فيروس كورونا أصبحت في انحدار حول مستوى العالم، كما أنّ الأسبوعين الماضيين شهدا انخفاضا كبيرا في الإصابات حول العالم، ورغم أنّ الانخفاض طفيف إلا أنّه مبشر بانكسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأضافت المستشار الأقليمي لوحدة الوقاية من العدوى التابعة لمنظمة الصحة العالمية أنّ المنظمة رصدت انخفاضا بأعداد الإصابات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 22% حول العالم، وانخفاض بنسبة 16% بالنسبة للوفيات، وهذا الانخفاض لا يعني انخفاض الإصابات بكل دول العالم، لكن هناك عدد من الدول لا زالت في ارتفاع لإصابات كورونا مثل الهند والبرازيل.

وفيما يخص الشأن المحلي لفيروس كورونا، قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية، إنّ أعداد إصابات كورونا في مصر شهدت انخفاضا تدريجيا خلال الأسبوع الثاني على التوالي، حيث وصلت الأعداد إلى 239 ألف حالة إصابة بكورونا، متوقعا انخفاض الأعداد المصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.