شركة تصنيع اللقاحات: بدء إنتاج لقاح كورونا في مصر منتصف يونيو الجاري

كشفت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، موعد بداية تصنيع لقاح كورونا، قائلة إن بداية تصنيع لقاح كورونا ستكون منتصف الشهر الجاري.

وأوضحت والي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن الشركة وصل لها 1400 لتر من المادة الخام للقاح والتي تكفي لصناعة 2.2 مليون جرعة.

وأشارت إلى أن عملية التصنيع تخضع لإجراءات تحليل للتأكد من الفاعلية وبعد الانتهاء يبدأ دور هيئة الدواء المصرية لتقييم اللقاح لإعطاء رخصة لتداوله في السوق المصرية، متوقعة أن يستغرق ذلك فترة من 8 لـ16 أسبوعا.

وأكد والي أنه بحلول شهر أغسطس ستكون الشركة انتهت من تصنيع اللقاح وخضوعها للتحليل والتقييم وبدء نزولها للسوق المصرية.

وأشادت بتوجيهات القيادات السياسية ببدء تصنيع اللقاح، مشيرة إلى أنه تم تذليل كل العقبات والتحديات التي واجهتهم وتوفير الدعم المادي والذي يصل لـ750 مليون جنيه مصري للتوسع في الخطوط الإنتاجية في الشركة.

وشددت على أن صناعة اللقاحات حيوية وتستخدم تقنيات عالية وتستخدم أحدث الوسائل التي تستخدمها في التصنيع لافتة إلى أن الشركة تسابق الزمن لإنجاز تصنيع اللقاحات.

ولفتت لوجود مجموعة من الخبراء الصينيين في صناعة اللقاحات والرقابة وجودة الإنتاج لمتابعة إنتاج اللقاحات، مشيرة إلى أن التحدي العالمي الذي يقابل دول العالم هو محدودية عدد الجرعات التي تم تصنيعها نظرا لكون الجرعات الأولى تكون للدول المصنعة.