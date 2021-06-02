العثور على جثة أستاذ جامعي داخل شقته بأسيوط: توفى من يومين

عثر الأهالي على جثة أستاذ متفرغ بجامعة الأزهر فرع أسيوط متوفى منذ يومين داخل شقته، بمدينة مبارك بحي غرب أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوجود جثة شخص متوفى داخل الشقة رقم 9 بعمارة رقم 3 بالتمليك القبلى بمدينة مبارك دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد أشرف إبراهيم، 68 عامًا، من أبناء محافظة الغربية، ويعمل أستاذًا متفرغًا بجامعه الأزهر فرع أسيوط، وأن الوفاة طبيعية.

ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان الجديدة، تحت تصرف النيابة وجرى تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانب آخر تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمنزل بقرية شطب قبلي البلد دائرة المركز، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمنزل جمال محمد عبد النبي بالقرية، وأن سبب الحريق تسريب أنبوبة بوتاجاز بالمنزل، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية دون خسائر بشرية أو إصابات، ولا توجد خسائر مادية سوى أدوات المطبخ.