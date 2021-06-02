الهلال الأحمر المصري يسلم نظيره الفلسطيني الشحنة الثانية من المستلزمات الإنسانية

أكد الهلال الأحمر المصري، استلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من الهلال الأحمر المصري، دعما لاستمرارها في تقديم خدماتها الصحية.

وأشار الهلال الأحمر على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الشحنة شملت أدوية ومستلزمات طبية.

من جانبها قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تُنفذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتأكد من جودة وسرعة أداء الخدمات الطبية والإنسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في غزة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، والجمعيات الأهلية الشريكة.

تواصل مستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم الإغاثات

وأشارت وزيرة التضامن في بيان لها، إلى أن الهلال الأحمر المصري على تواصل مستمر مع نظيره الفلسطيني لتقديم التجهيزات الطبية والمساعدات الإغاثية والإنسانية، إلى جانب إرسال طواقم طبية مساعدة وأخصائيين نفسيين لتقديم الدعم النفسي اللازم والناتج عن الصدمات التي شهدها الشعب الفلسطيني وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ.

تسيير عدد كبير من المعونات للهلال الأحمر الفلسطيني

ولفتت القباج، إلى أن الهلال الأحمر قام خلال الأيام الماضية، بتسيير عدد كبير من المعونات للهلال الأحمر الفلسطيني من خلال فرع شمال سيناء وحتى معبر رفح تشمل أجهزة صدمات القلب، وأجهزة قياس سكر وضغط، وأجهزة تنفس نيبوليزر، وأجهزة قياس حرارة عن بعد، وأجهزة ضغط ديجيتال، وبدل متعددة الاستخدام، وجوانتيات طبية، وأكياس قطنية، وشاش وأسطوانات أكسجين، ومحاليل ملح وجلوكوز، وأكياس نفايات، وكراسي نقالة للإسعاف، وشنط نظافة شخصية، هذا إلى جانب عدد كبير من الكمامات والبدل الطبية والسرنجات وزجاجات الكحول، إلى جانب إمداد فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بالأدوات والمستلزمات الطبية لاستخدامها وقت الحاجة، كما تم تقديم كل أوجه الرعاية الطبية للعابرين من الأراضي الفلسطينية.