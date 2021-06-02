«رئة» غرب القاهرة واختار موقعه «السيسي».. 14 ملمحا لمطار سفنكس الدولي

يأتي مطار سفنكس كـ«رئة جديدة» لغرب القاهرة، للتيسير على المواطنين ورواد المتحف المصري الكبير في منطقة الأهرامات، استمرارا للجهود المشتركة التي تبذلها الدولة لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم، حيث يحظى مطار سفنكس الدولي باهتمام كبير من القيادة السياسية، كما يخدم مناطق الجيزة والهرم وأكتوبر، ويخفف الضغط المروري على مطار القاهرة الدولي، حيث صمم المطار وفق أحدث الطرازات العالمية لتصنيع المطارات في العالم، وفي ما يلي، نرصد أبرز ملامح المطار الذي افتتحه الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني السابق، في نوفمبر 2019، كما يلي:

مطار سفنكس الدولي.. اختار موقعه الرئيس السيسي

1. يحظى مطار سفنكس الدولي باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، حيث يصب في صالح تطوير البنية التحتية لمنظومة الطيران بشكل عام، كما أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي فخور بهذا الإنجاز، وهو صاحب رؤية اختيار الموقع الحالي للمطار، الذي يخدم قطاع السياحة خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

2. يقدم خدماته لمنطقة الجيزة والهرم وأكتوبر، ويساعد على تنشيط سياحة اليوم الواحد.

3. يساهم بدور جوهري في جذب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المباشرة، حيث سيكون مطار أساسي لتصدير المنتجات الزراعية المصرية لأوروبا.

4. يخفف الضغط على مطار القاهرة الدولي، ويخلق مناطق لوجستية، فضلا عن تسهيل عملية السفر والانتقال لراغبي السفر في أقرب مكان لهم.

سفنكس الدولي يخدم رواد المتحف المصري الكبير ومحافظات الوحه البحرى وشمال الصعيد

5. صُمم المتحف وشُيّد وفقا لأعلى المواصفات ومستويات الخدمة في المطارات العالمية، ويقع في الكيلو 45 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ما يتيح له خدمة مدن الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، وأيضا 6 محافظات أخرى منها: الفيوم وبني سويف والمنوفية، واستقبال رحلات الشارتر التي لا تهبط بمطار القاهرة الدولي.

6. المطار معد لاستقبال الطائرات ذات الطراز الكبير 4E، إلى جانب إنشاء ممرين رئيسيين للإقلاع والهبوط، وممرات مساعدة وسور حضاري بطول 4000 م.

مساحة المطار الإجمالية 4500 متر مربع

7. تبلغ مساحة المطار الإجمالية 4500 متر مربع، تشمل طابقا أرضيا يضم صالة إجراءات وصالة سفر وصالة وصول تتسع كل منهما لـ150 راكبا في الساعة، وطابقا علويا يضم مكاتب إدارية، كما يضم 12 بوابة رسوم سيارات، وساحة انتظار بسعة 400 سيارة، و20 أتوبيسا.

8. جرى إنشاء كوبريين علويين أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، لتسهيل حركة دخول وخروج السيارات من وإلى المطار، دون أن يؤثر ذلك على حركة السيارات بالطريق الصحراوي، ويخدم الكوبرى الأول المغادرين من المطار ومتجهين إلى القاهرة ومدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وباقي المحافظات، ويخدم الكوبري الثاني القادمين من الإسكندرية والوجه البحري.

المطار يضم برجا للمراقبة الجوية بارتفاع 44 مترا ومكاتب شركات الطيران والبنوك والسوق الحرة

9. المطار ملحق به ممر للطائرات يبلغ طوله 3650 مترا وعرض 60 مترا، وله 3 ممرات فرعية بعرض 24 مترا، ويضم المطار برجا للمراقبة الجوية بارتفاع 44 مترا، ومكاتب شركات الطيران والبنوك والسوق الحرة، ومبنى الصالة وبرج المراقبة و46 مبنى خدمي على مساحة 110 أفدنة.

10. يضم المطار محطة الكهرباء رئيسية وتتضمن موزع الجهد المتوسط (11 ك. ف) وهى المسؤولة عن الربط مع شركة الكهرباء بعدد 2 خط جهد متوسط وتتولى هذه المحطة تغذية 8 محطات فرعية.

11. يضم المطار خزان مياه خرساني بسعة 1500 متر مكعب لتغذية شبكتي المياه وإطفاء الحريق ومن خلال مصدر المياه الرئيسي، وبئر مياه جوفية بعمق 280م ومعدل 640 م3 باليوم، إضافة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة 175 متر مكعب ويتم استعمال مياه الصرف المستصلحة (المعالجة) في الري ولأغراض الزراعة.

12. يضم المطار نظام إطفاء الحريق بالماء بإجمالي 5200 متر مواسير أقطار مختلفة ونحو 1050 رشاشا و28 كابينة إطفاء لمستلزمات تشغيل النظام.

13. يضم المطار نظام إخماد الحريق بالغاز (FM-200 &CO2 gases) لعدد 45 غرفة، بخلاف خزان مياه خرساني بسعة 1500 متر مكعب لتغذية شبكتي المياه وإطفاء الحريق، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة 175 مترا مكعبا، ويتم ضخ الماء المعالج بشبكة الري.

مطار سفنكس الدولي امتداد طبيعي لمطار القاهرة الدولي

14. مطار سفنكس الدولي امتداد طبيعي لمطار القاهرة الدولي.

يذكر أنّ التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الدولي بدأ في يناير 2019، وافتتحه الطيار يونس المصري وزير الطيران المدني السابق، برفقة عدد من قيادات الطيران المدني يتقدمهم الطيار وائل النشار، والمهندس أحمد فوزى، والطيار أحمد عادل، وآخرون بنهاية 2019.