الأوقاف تفتتح 14 مسجدا بعد إحلالها وتجديدها.. و5 بعد صيانتها الجمعة

قال الدكتور محمد أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف، إنّ طليعة فجر كل يوم جمعة من كل أسبوع تشهد افتتاح عدد من المساجد الجديدة، وإحلال وتجديد لمساجد كانت منشأة ثم حدث لها بعض التطلعات أو تقادم عليها الزمن، وجرى إحلالها وتجديدها أي هدمها وبناءها مرة أخرى، أو صيانتها وترميمها أي المساجد التي تحتاج إلى صيانة وترميم دون إحلال وإزالة.

وأضاف مدير عام المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر:«سنفتتح يوم الجمعة المقبل 14 مسجدا إحلال وتجديدا و5 مساجد صيانة وترميما ليصبح إجمالي عدد المساجد التي افتتحناها منذ أول شهر سبتمبر الماضي حتى الجمعة 1456 مسجدا منها 1346 مسجدا إحلالا وتجديدا و110 مسجدا صيانة وترميما».

وتابع مدير عام المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف: «محافظات الجمهورية يتم افتتاح المساجد بها طبقا لخطة الصيانة والترميم أو الإحلال والتجديد، وهي خطة سنوية توضع في بداية العام المالي ويتم تنفيذها طوال العام، لكن هناك بعض المحافظات التي شهدت تكثيف افتتاح المساجد بها في وقت واحد مثل محافظة الشرقية التي شهدت افتتاح 35 مسجدا جديدا فيها في يوم جمعة، نظرا لأن هذه المساجد تم الانتهاء من صيانتها وترميمها وإحلالها وتجديدها، وتم افتتاح 7 مساجد على محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية ضمن الافتتاحات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وافتتحت وزارة الأوقاف، أول جمعة في رمضان 2021، عدد 35 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، ومسجدين بعد صيانتهما وترميمها وإعادة تأهيلهما بإجمالي 37 مسجدًا، وذلك في 8 محافظات على مستوى الجمهورية.