دليل الأفلام الجديدة في السينمات.. كوميدي ورعب وأكشن

تعرض السينمات المصرية أفلاما جديدة هذا الأسبوع ما بين الرعب والأكشن والكوميدي، وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها دليل الأفلام الجديدة في السينمات العربي والأجنبي لاختيار الفيلم الأفضل لك على النحو التالي:

ماما حامل

تدور أحداث فيلم ماما حامل حول خلافات كوميدية تحدث بين الأب والأم وأبنائهما، بسبب رغبتهما في رؤية الأبناء متزوجين ولديهم أبناء، عكس رغبتهما، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي بعد علمهم بحمل والدتهما سمية وإنجابها لتوأم.

أبطال الفيلم ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، هدي الإتربي، نانسي صلاح، والمخرج محمود كريم.

Wrath of Man

تدور أحداث الفيلم حول رجل يعمل في مجال قيادة شاحنات نقل المال، ليحمل مليارات الأموال في ضواحي ولاية لوس أنجلوس لكنه يواجه العديد من الصعاب بطريقه.

أبطال الفيلم جيسون ستاثام، جيفري دونوفان، جوش هارتنت، سكوت إيستوود، هولت ماكالاني، نيما آلاجار، والمخرج جاي ريتشي.

Jakob's Wife

تدور أحداث الفيلم حول آن التي تعاني من الملل بعلاقتها بزوجها القس جاكوب، حتى تلتقي بشخص غامض يحولها إلى مصاصة دماء، وسرعان ما تتبدل الأمور في حياة آن، ويصبح على جاكوب التدخل لحل الأمر.

أبطال الفيلم باربرا كرامبتون، لاري فيسيندن، بوني آرونز، نيشا بيل، سارة ليند، مارك كيلي، والمخرج ترافيس ستيفينز.