استمرار حملة التطهير والتعقيم بشمال سيناء لمواجهة كورونا

واصلت محافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء استكمال حملة التطهير والتعقيم لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، والتي بدأت الأسبوع الماضي تحت اشراف أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على مشاركة ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات: «الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة والإدارة العامة للتوطين في الحملة»، وأنها مستمرة حتى انتهاء الأعمال في تطهير الديوان العام، ومجالس المدن وجميع مديريات الخدمات والمصالح الحكومية من مستشفيات ووحدات صحية ومدارس ومراكز شباب ومكاتب البريد والبنوك وغيرها من المنشآت إلى جانب الشوارع الرئيسية والفرعية لتشمل تطهير وتعقيم المنازل والمنشآت والمحال التجارية والصيدليات وغيرها.

وأعلن المحافظ عن الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس (الموجة الثالثة) طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والتعليمات الصادرة.

ومن جانبه، أشار أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والمشرف على الحملة إلى توفير مواد التطهير من الكلور اللازم وتحديد مخصصات ودور كل جهة، ويتم تنفيذ خطة التطهير ومتابعة تنفيذها يوميا.

ولفت إلى أن مديرية الطب البيطري نفذت كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة طبقا لتوجيهات الدولة وتعليمات المحافظ، وتم تطهير وتعقيم: مجلس مدينة رفح ومأمورية الضرائب وجميع الإدارات والمكاتب الموجودة في مبنى المحافظة رقم 2 وشركة الغاز، وجارى استكمال الأعمال لتشمل جميع المصالح الحكومية بالعريش وباقي مراكز ومدن المحافظة.