«الصحة العالمية» تجيب على 7 أسئلة هامة عن علاقة التدخين بكورونا
كتب:
محمد البلاسي
12:45 م | الأربعاء 02 يونيو 2021
الصحة العالمية
بالتزامن مع احتفال منظمة الصحة العالمية في 31 مايو باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، مع إبراز المخاطر الصحية المرتبطة به؛ إذ أنه يودي بحياة ما يقرب من 8 ملايين نسمة في أنحاء العالم، منهم أكثر من 7 ملايين من المدخنين بشكل مباشر، ونحو 1.2 مليون من غير المدخّنين المعرّضين لدخانه غير المباشر، وفي الوقت الذي يعيش نحو 80% من المدخّنين البالغ عددهم 1.1 مليار شخص على الصعيد العالمي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط؛ إذ يبلغ عبء الأمراض والوفيات الناجمة عن التدخين ذروته، أجابت المنظمة عن 7 أسئلة تخض علاقة تدخين الشيشة والسجائر بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.
1- هل المدخن معرض للإصابة بفيروس كورونا أكثر من غير المدخنين؟
- لم تُجرَ أي دراسة، لتقييم العلاقة بين التدخين وخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، ومع ذلك قد يكون المدخنون أكثر عرضة للإصابة بـمرض «كوفيد-19»؛ لأن عملية التدخين تنطوي على ملامسة الأصابع وربما السجائر الملوّثة للشفاه، ما يزيد من احتمال انتقال الفيروسات من اليد إلى الفم، وغالبًا ما ينطوي تدخين تبغ النرجيلة «الشيشة»، على تبادل قطع فموية وخراطيم، ما قد يسهل انتقال فيروس المرض في البيئات المجتمعية والاجتماعية.
2- هل تظهر على المدخن المصاب بكورونا أعراض أكثر حدة للمرض؟
- إن التدخين يضعف قدرات الرئتين، ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من حالات عدوى الجهاز التنفسي، ما يزيد من صعوبة تصدّي الجسم لفيروسات كورونا وغيرها من الأمراض التنفسية، وتشير البحوث إلى أن المدخنين يتعرضون أكثر من غيرهم لخطر تسجيل نتائج صحية وخيمة والوفاة في حال إصابتهم بمرض «كوفيد-19».
3- هل يكون مدخن السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بكورونا أو أن تظهر عليّه أعراض أكثر حدة؟
- ليس هناك أي بيّنات تثبت وجود علاقة بين استعمال السجائر الإلكترونية والإصابة بمرض «كوفيد-19»، ومع ذلك، فإن حركة اليد إلى الفم المرتبطة باستعمال السيجارة الإلكترونية قد تزيد من خطر الإصابة بالعدوى.
4- ماذا عن تعاطي التبغ العديم الدخان، مثل مضغ التبغ؟
- إن تعاطي التبغ العديم الدخان غالبًا ما ينطوي على تلامس اليد والفم بقدر معين، وهناك خطر آخر مرتبط بتعاطي منتجات التبغ العديم الدخان، مثل تبغ المضغ، ويكمن في أن الفيروس يمكن أن ينتشر عندما يبصق متعاطيه اللعاب الزائد الذي يفرزه في أثناء عملية المضغ.
5- ما هي توصيات منظمة الصحة العالمية للمدخن؟
- توصي الصحة العالمية بالإقلاع عن التدخين، ما سيساعد الرئتين والقلب على العمل على نحو أفضل.
6- كيفية الحماية من المخاطر المرتبطة بالتدخين؟
- يجب الإقلاع عن التدخين تمامًا، وعدم تقاسم أدوات التدخين، وحماية الغير من التدخين السلبي، وغسل اليدين والتباعد الجسدي وعدم تقاسم منتجات التدخين أو السجائر الإلكترونية مهما كان نوعها.
7- هل يؤثر تعاطي النيكوتين على فرصة النجاة من الإصابة بكورونا؟
- المعلومات المتاحة حاليًا غير كافية لإثبات أي علاقة بين التدخين أو النيكوتين والوقاية من مرض «كوفيد-19» أو علاجه.