احمرار وتورم الذراع بعد لقاح كورونا.. طرق التغلب على الأثر الأكثر شيوعا

«احمرار وانتفاخ بالذراع» مضاعفات جلدية ملحوظة ناجمة عن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، ازدادت الشكوى منها في الآونة الأخيرة، من الأشخاص الحاصلين على لقاح كورونا بعد يوم أو يومين فقط من تلقي الجرعات، نظرًا لكون الذراع هو المكان الذي حُقن فيه اللقاح، فإن الخلايا المناعية تندفع إلى تلك المنطقة وتسبب التهاب بها، لتصبح المنطقة حمراء ومتورمة.

الآثار الجلدية التي ظهرت على بعض الحاصلين على اللقاح أطلق الأطباء عليها اسم «ذراع كوفيد»، حسبما جاء في تقرير سابق نشرته شبكة «سكاي نيوز».

عبدالله: تورم الذراع مكان حقنة اللقاح واحمراره وعدم القدرة على تحريكه بشكل طبيعي

قبل 48 ساعة وتحديدا يوم الإثنين الماضي، شعرعبدالله علي، بألم شديد في ذراعه، مكان تلقيه لقاح كورونا، ازداد الإحساس بالألم بمرور الوقت حتى وصل إلى عدم استطاعته تحريك ذراعه بشكل طبيعي، بحسب وصفه لـ«الوطن» وبعد استشارة طبيب مختص أخبره بأن ذلك أمرًا طبيعيا ولا داعي للقلق منه.

محاولات الشاب العشريني للتخلص من الألم لم تكن كافية، حيث بادر بوضع قطع الثلج على ذراعه، وهو ما يثير التساؤول حول تفسير الآثار الجانبية للقاح المتمثلة في تورم الذراع واحمراره وكيفية التخلص منها.

عز العرب: تورم الذراع من الآثار الجانبية الطبيعية

هناك آثار جانبية لأي لقاح، تعرف بكونها آثارا بسيطة تتمثل في ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وألم موضعي مكان الحقنة أو إحمرار موضعي في مكان تلقي جرعة اللقاح، وإجهاد عام أو صداع بسيط، أو حساسية جلدية، بحسب تصريحات الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، وهي آثار طبيعية لا قلق منها، لـ«الوطن».

هناك نوعين من الآثار الجانبية لأي لقاح، منها آثار بسيطة تتمثل في ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وألم موضعي مكان الحقنة أو احمرار موضعي، وإجهاد عام أو صداع بسيط، أو حساسية جلدية، إلى جانب أعراض قد تصيب الجهاز الهضمي تتمثل في الإسهال أو القيء، بحسب قول الدكتور محمد عز العرب.

أما الآثار الجانبية الشديدة، قد تصل إلى صدمة عصبية أو صدمة تحسسية تؤثر على الحياة تتمثل في ضيق تنفس نتيجة ضيق الشعب الهوائية واضطراب الوعي، وهي أعراض يجب الإبلاغ عنها على الفور والتوجه إلى أقرب مستشفى لفحص الحالة، لافتا إلى أنه لم يتم رصدها على أي شخص حتى الآن، بحسب قول المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء.

استخدام كريمات ومراهم مضادات التهابات

الدكتور محمد أبو الحارث، صيدلي أول بوزارة الصحة، وعضو الرابطة العربية للتركيبات الدوائية، أكد لـ«الوطن» أن الآثار الجانبية المصاحبة لتناول اللقاحات والمتمثلة في ارتفاع في درجة الحرارة وتكسير في الجسم يمكن التغلب عليها بتناول خافض للحرارة لحين زوال تلك الأعراض.

أما بالنسبة للآلام الموضعية والاحمرار مكان تناول حقنة اللقاح على وجه التحديد، يمكن علاجها باستخدام كريمات ومراهم كمضادات الالتهابات، لافتًا إلى أنه قد يصاب الشخص بسيلان في الأنف بعد اللقاح وينصح هنا بتناول سوائل دافئة وأدوية البرد العادية، حسب تعبيره.

شرب كميات كبيرة من الماء لضبط نسبة ضغط الدم

وعن التغذية، أوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية في حديثها لـ«الوطن» أهمية شرب كميات كبيرة من الماء لضبط نسبة ضغط الدم والسكر في الجسم، وتناول المكسرات مثل اللوز بين الوجبات، مع الابتعاد عن الأطعمة المحفوظة والمقليات والأطعمة الدسمة لعدم إجهاد مناعة الجسم والاستفادة الأمثل من اللقاح.

وأوصت عبدالوهاب أيضا بممارسة رياضة خفيفة في المنزل لتنشيط عضلات الجسم ورفع كفاءة ومناعة الجسم لتحقيق الاستفادة الأكبر من اللقاح.