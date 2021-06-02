الصحة توضح حقيقة تلقيح المواطنين بـ«ميكس سينو فارم وأسترازينيكا»

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إنّ مصر لا يوجد بها سياسة خلط اللقاحات، واللقاحات الموجودة في مصر حتى الآن هي لقاح سينوفارم الصيني ولقاح أسترازنيكا، وهي عبارة عن جرعتين يفضل بينها مدة زمنية يتم من خلالها متابعة الحالة الصحية للمواطن الحاصل على اللقاح، موضحا أنّه يجب أن يحصل المواطن على جرعتين من نفس اللقاح: «إذا حصل المواطن على اللقاح الصيني الجرعة الأولى، سيحصل على الجرعة الثانية من نفس نوع اللقاح الذي حصل عليه في الجرعة الأولى، ولا يجوز الخلط بين الجرعات لأنها لا تعطي الفعالية المطلوبة».

جرعتا لقاح كورونا من نفس النوع

وتابع رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، أنّ من بين شروط الحصول على اللقاح، أن يأخذ المواطن الجرعتين في نفس مكان الحصول على أول جرعة ولا يجوز التغيير، لافتا إلى أنّ جميع اللقاحات فعالة وآمنة، ويجب أن يسارع المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح والمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، فكلما زاد عدد المواطنين الحاصلين على اللقاح كلما كانت فرصة السيطرة علي الفيروس أسرع.

وعن فعالية اللقاحات قال إنّ فعالية اللقاحات الموجودة في مصر تصل لأكثر من 86% وهو اللقاح الصيني، حيث يحمي من خطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله آمنا وفعالا، ويفصل بين جرعتيه الأولى والثانية 21 يوما، وعن لقاح أسترازينيكا، أوضح أنّ فعاليته تصل إلى 79%، وتعمل على الحماية من خطر الإصابة بالفيروس وتخفيف حدة الأعراض، وتجعلها بسيطة، بدلا من أن تكون خطيرة أو حادة، ويفصل بين جرعتيه 3 أشهر.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري، وناشدت المواطنين حال ظهور أي أعراض بالذهاب للمستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أنّ الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أنّ جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.