رغم تخفيف إجراءات كورونا.. هذه المخالفات تستوجب العقوبة

أصدر مجلس الوزراء عددًا من القرارات بدأ العمل بها منذ يوم أمس الثلاثاء حتى إشعار آخر، وفقًا للمناقشات التي دارت في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، نهاية الأسبوع الماضي.

ومن أبرز الإجراءات التي أقرّها مجلس الوزراء، هي عودة العمل بالمواعيد الصيفية؛ إذ تفتح المحلات يوميًا من السابعة صباحًا، وتغلق الحادية عشر مساءً، وفي أيام الجمعة والخميس والعطلات الرسمية يمدّ العمل ساعة، ليصبح موعد الغلق الثانية عشر منتصف الليل، أما المطاعم والكافيهات تعمل من الخامسة صباحًا وحتى الساعة الواحدة صباحًا.

وعلى الرغم من تخفيف الإجراءات الاحترازية أمام المواطنين، إلا أنّ هناك بعض الأشياء التي تستوجب عقوبات وغرامات للمخالفين لها، وتستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

عقوبة تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات

ومن أبرز الإجراءات التي استمرت الحكومة في تطبيقها، منع تناول الشيشة؛ لأنها أحد أسباب انتقال العدوى، وأقرت أنّ عقوبة المخالف تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا.

عقوبة عدم ارتداء الكمامة

أقرت الحكومة بالاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات وجميع أماكن تجمعات وتواجد الأفراد، باعتبارها الإجراء الاحترازي الأهم في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أنّ عدم ارتداءها قد يعرض الأفراد والمنشآت للعقوبات والغرامات التي أقرتها الدولة سابقًا.

ونصت المادة 13 من القرار على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.

وتقدر الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة 50 جنيهًا للفرد تحصل بشكل فوري، وسيحول المخالفين الممتنعين عن سداد الغرامة للنيابة المختصة، لاتخاذ ما يلزم بشأنهم، وبالتالي سيكون دفعها إجباريًا.

عقوبة المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية

وشدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على ضرورة رصد أي مخالفات لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة في المطاعم والكافيهات والمقاهي وتقديم الشيشة، وعدم ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بنسبة 50% في أعداد المترددين على تلك المنشآت من المطاعم والكافيهات، وتحرير محاضر غلق للمخالفين، والمرور المستمر لمتابعة تطبيق الغرامات على المخالفين، وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفات تغلق المنشأة على الفور، تنفيذًا للقرارات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن.

عقوبة المساجد المخالفة

ألزمت وزارة الأوقاف العاملين بالمساجد وروادها بعدة ضوابها منها: الالتزام بالكمامة، والمصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الموجودة بالمساجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، وتواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة.

وشملت الضوابط عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط، على أن تكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط، وكذلك غلق الحمامات ودور المياه، ولا يسمح بها نهائيًا.

وفي حال أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا داخل المساجد، يرفع تقرير لمدير المديرية الذي بدوره يرسل مذكرة للقطاع الديني، وغرفة إدارة الأزمات، لتقرر اللجنة ما تراه مناسبًا سواء في أمر غلق المسجد المخالف أم مجازاة المقصر، ولن يعاد فتح أي مسجد أغلق إلا بمعرفة اللجنة وبقرار منها.

عقوبات دور المناسبات المخالفة

وتستمر الحكومة في حظر إقامة الأفراح بالقاعات المغلقة، واقتصارها على القاعات المفتوحة المسموح بإقامة الأفراح بها على أن يكون الحد الأقصى 300 فرد، وينتهي الحفل في تمام الساعة 11 مساء، على أن تصل العقوبة للحبس والغلق الإداري الكامل والفوري للمنشأة المخالفة.