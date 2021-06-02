مصرع شخصين في حادث سيارة على طريق «سيوة - مطروح»

لقي شخصان مصرعهما، منذ قليل، في حادث إنقلاب سيارة فى الكيلو 90 طريق «مطروح - سيوة»، ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين من طريق سيوه إلي مستشفي مطروح العام.

وقالت مصادر طبية إن المتوفيين هما «محمد السيد عبد الرحمن»، 54 سنة، مقيم بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح، وعلاء الدين فتحي عبده المرسي، 52 سنة، من دمياط، وتم وضع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وانتقلت مباحث مطروح إلي موقع الحادث لمعاينة الحادث.

نزيف طريق الموت «سيوة - مطروح» مستمر

ويشهد طريق «سيوة - مطروح» والمعروف بطريق الموت، حوادث يسقط خلالها ضحايا عديدة ما بين قتلي ومصابين بسبب سوء حالة الطريق ووجود حفر وتكسير، وسوء حالة الطريق منذ عدة سنوات، بالإضافة إلي كونه طريق فردي، يسير علية سيارات نقل ثقيل وسيارات محملة بكميات ضخمة من الملح الصخري التي تصدر عبر موانىء الإسكندرية ودمياط، وسيارات مياه وبترول، ما يزيد من الأحمال علي الطريق وأدي إلي إنهيار الطريق في عدة أماكن، وتكسيرة، مما يتسبب في حوادث شبه يومية، دفع ثمنها أهالي سيوة وزائريها من السياح الأجانب والمصريين.

صيانة طريق سيوة مطروح

ويجري حاليا إزدواج طريق مطروح سيوة وصيانته من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، والذى إنتهي من أول مرحلة منه، وجارى طرح الثلاث مراحل الأخري لإستكمال أعمال الإزدواج، والصيانة بنظام الطبقة الأسفلتية، كى تتحمل الحملات الكبيرة وشاحنات البضائع التي تسير علي الطريق يوميا.