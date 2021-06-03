حظك اليوم الخميس 3-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن علم الأبراج أنّه يختص بتقسيم صفات الأفراد إلى إيجابية وسلبية، وفقًا لدراسة مواقع الشمس والنجوم والكواكب، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك ولا تظهر تذمرا إذا مضت الأمور ببطء واصبر واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للعزلة والتأمل وينفعك ذلك، ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمال ويساعدك اليوم على تمييز العدو من الصديق.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك روح تفاؤل وإصرارا على مطاردة السعادة أينما كانت.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

رغم معاكسة القمر فإن إيمانك بنفسك وبالحق يساعدك على تخطي الخلافات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم عليك بالتزام الكتمان ولا تستسلم للعصبية والتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

قد تميل اليوم نحو أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك بحب المعرفة ويجعلك مميزا على كل المستويات.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لتخطط لمستقبلك بحكمة، وتعرف قيمة ما هو جيد وتحافظ عليه.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تدعم علاقاتك وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يسبب لك إرباكا مع شركاء العمل وعليك أن تدرس جيدا قراراتك، وتنتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم أن تكون صبورا، وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك لتكمل مسيرتك ممتثلا للواجب.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تتجنب الجدال الذي يؤدي لصدام مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ويوافق تاريخ ميلادها 30 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

حتى إذا واجهت بعض التعقيدات الفلك يساعدك أن تقوم بخيارات جيدة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بطاقة عاطفية وتلمس المشاعر بلمسات حانية سيكون لها وقع رائع على من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

عليك أن تلتزم بالصواب مهما كانت المغريات، وعليك أن تتأنى في ردودك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في وضع معاكس مما يهدد علاقاتك، وعليك أن تصبر للغد.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يجعلك اليوم تتألق موهبةً وفنًا، وتعتني جيدا بكل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تتمتع اليوم باليقظة الذهنية وتهتم بالجميع وتفتنهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد الشرنوبي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يشوش تفكيرك.. ادرس جيدا خطواتك وحساباتك وابحث عن حلول واقعية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب يدفعك لاتباع أسلوب ودّي وقد يساعدك ذلك على الإقناع والتأثير.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوقت مناسب اليوم لتفرض إرادتك بذكاء وقد تنخرط في نشاط تشعر بالحماس تجاهه.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالحيوية والجرأة ويجعلك أكثر استعدادا للمبادرة وتؤثر بشدة في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.