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محمود مسلم

حظك اليوم اللأربعاء 2-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:15 ص | الأربعاء 02 يونيو 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

تتصف امرأة برج الحوت بعدم قدرتها على التمكن من ضبط النفس، الأمر الذي يؤثر عليها في مختلف الأمور الحياتية وخاصة العمل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر ما زال ببرجك ويجعلك ذلك واثقا من نفسك ومبادرا وجريئا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك لتطرق كل الأبواب لتحقق تفاهما مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

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