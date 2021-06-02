حظك اليوم اللأربعاء 2-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يأخذ رجل برج الجدي الحب والعلاقات العاطفية على محمل الجد، ويبتعد دائما عن اللجوء للخداع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تشعر باستقرار نفسي وتمدك الشمس بطاقة بدنية وروح خيال مما يساعدك في حياتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يدعم علاقاتك.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم الهندي سلمان خان، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.