حظك اليوم اللأربعاء 2-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:15 ص | الأربعاء 02 يونيو 2021
حظك اليوم برج الدلو
يتصف مولود برج الدلو بتقلب المزاج، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الضغوط وتوتر علاقاته بالمحيطين، كما أنه يتمسك بوجهة نظره وتعد هذه الصفات من أبرز عيوبه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني
القمر في منزلك الثاني وينصحك ذلك أن تتفاوض بلباقة وكن يقظا في عملك وحساباتك.
حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي
فينوس في منزل الحب تساعدك على التعبير جيدا عن مشاعرك وتسيطر على الأجواء بسحرك.
ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ريم أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يناير.