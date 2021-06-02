أدوار لا تُنسى قدمها محمود ياسين على شاشة السينما والتليفزيون

80 عامًا تمر على ميلاد الفنان محمود ياسين، الذي ولد في محافظة بورسعيد يوم 2 يونيو عام 1941، ويمثل اليوم الذكرى الأولى بعد رحيله يوم 14 أكتوبر عام 2020.

الفنان محمود ياسين رحلة عطاء فنية طويلة بدأت مع نهاية الستينيات في القرن الماضي مع فيلم «شيء من الخوف»، وانتهت بفيلم «جدو حبيبي» عام 2012.

قدم محمود ياسين أكثر من 250 عملًا فنيًا، سواء على شاشة السينما أو التليفزيون أو خشبة المسرح أو أمام ميكروفون الإذاعة.

أبرز أدوار محمود ياسين على شاشة التليفزيون

قام الفنان الراحل بدور حلمي عسكر في مسلسل «سوق العصر»، كما جسد دور المليونير حامد الغرباوي في مسلسل «العصيان»، وكذلك شخصية أستاذ اللغة العربية جميل أو المعاطي في مسلسل «ماما في القسم».

وقام محمود ياسين بتجسيد شخصية الإمام أبوحنيفة النعمان في مسلسل يحمل نفس الاسم، وشخصية أمير الشعراء أحمد شوقي في مسلسل يحمل الاسم ذاته أيضًا.

ولعب الفنان الراحل شخصية الدكتور محمد في مسلسل «أخو البنات» مع إلهام شاهين وليلى علوي وسماح أنور ورغدة.

أبرز أدوار محمود ياسين على شاشة السينما

جسد دور علي الحفني والد منصور الحفني في فيلم «الجزيرة» مع أحمد السقا، ودور القبطي يوسف الذي ينتظر الموت في فيلم «الوعد» مع أسر ياسين وروبي، وشخصية الصحفي عزمي أبوالعزم في فيلم «الستات» مع فيفي عبده وهالة صدقي وعبلة كامل، كما لعب دور سليمان الناجي في فيلم «الحرافيش» مع صفية العمري وليلى علوي.

ولعب الفنان الراحل دور عبدالله في فليم «وكالة البلح» مع نادية الجندي ومحمود عبدالعزيز، ودور برعي في فيلم «الباطنية» مع نادية الجندي وفريد شوقي وأحمد زكي.

كما جسد شخصية المقدم خالد في فيلم «الصعود إلى الهاوية» مع مديحة كامل، ومن أشهر عباراته بالفيلم «هى دي مصر ياعبلة».

ولعب أيضًا شخصية جامع القمامة عنتر في فيلم «انتبهوا أيها السادة» مع حسين فهمي وناهد شريف.