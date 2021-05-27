وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال تطوير شلالات وادي الريان

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها بمنطقة شلالات محمية وادي الريان، كما عقدا حواراً مجتمعياً مع العاملين بالمحمية، للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم، والعمل على تذليلها ووضع الحلول المناسبة لها.

وزيرة البيئة تتفقد الممشى السياحي والكوبري الخشبي

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ جولة وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم بمحمية وادي الريان، شملت تفقد أعمال التطوير التي تم إنشاءها، والتي تشمل الممشى السياحي، والكوبري الخشبي الذي يربط الشلالات ببعضها، ودورات المياه، وزراعة المنطقة بأشجار النخيل، والسور الذي تم إنشاؤه لتأمين المنطقة بالكامل، بالإضافة إلى المقاعد والاستراحات الخاصة بانتظار الزوار.

وزيرة البيئة تستمع لشرح وافٍ عن وادي الريان

وأضاف أنّ وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم استمعا من الدكتور محمد سامح، مدير المحميات المركزية، لشرحٍ وافٍ عن طبيعة عمل المحمية، وخريطة التطوير المزمع إنشاؤها، والتي تضم إنشاء معرض للمنتجات اليدوية التي تشتهر بها المحافظة، فضلاً عن الارتقاء بمستوي الخدمات بالكافتيريات وكذا التوسع في الـ«كامبات».

وزارة البيئة تضع خطة متكاملة لتطوير محمية وادي الريان

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة وتصور لتطوير محمية وادي الريان، بالتنسيق مع محافظة الفيوم والجهات ذات الصلة، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة واحتياجات المجتمع المحلي، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في أعمال التطوير بقيود معينة، موضحة أنّ المجتمع المحلي جزء لا يتجزأ من المحمية.

وأشادت «فؤاد» بجهود محافظ الفيوم في دعم العاملين بالمحميات الطبيعة وأصحاب الحرف اليدوية، وكذا الارتقاء بكافة القطاعات التنموية على أرض المحافظة.

وزيرة البيئة تستمع لآراء العاملين بالمحمية

كما استمعت الوزيرة ومحافظ الفيوم، إلى آراء ومتطلبات وأفكار العاملين بالمحمية، وكذا التحديات والمعوقات التي تواجههم خلال عملهم، ونبذة عن مشروعاتهم منذ بدء عملهم بالمحمية، وأكدت وزيرة البيئة، على وضع كل ما طرحه العاملون من أفكار ومقترحات بعين الاعتبار، عند استكمال خطة التطوير المزمع إنشائها، لتحقيق التكامل بين كافة الجهات، لتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل والوصول إلي النتائج المستهدفة، مما يُسهم في خدمة القطاع السياحي والعاملين به.

وادي الريان أحد أهم المقومات السياحية والبيئية

ومن جهته، أوضح محافظ الفيوم أنّ محمية وادي الريان واحدة من أهم المقومات السياحية والبيئية التي تتميز بها المحافظة، لافتاً إلى أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وزارة البيئة في تطوير ورفع كفاءة المحميات الطبيعة على مستوى الجمهورية بصفة عامة وخاصة محمية وادي الريان وحرصها على تقديم أفضل التصورات والخطط الخاصة بأعمال التطوير ورفع الكفاءة، مع الحفاظ على الخصائص والميزات الطبيعية لتلك المناطق.

وأشاد المحافظ بجهود وزيرة البيئة لافتاً إلى أنّ المشهد بالمنشآت البيئية والمحميات الطبيعية تغير كثيراً عن السنوات الماضية بفضل مجهودات واهتمام القيادة السياسية، مؤكداً استعداد المحافظة لتسخير كافة امكانياتها لخدمة تطوير المحمية، واستغلال ميزاتها النسبية بالشكل الذي يعود بالنفع على العاملين بها وكافة أبناء المحافظة، مطالباً العاملين بالمحمية بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التي يتم تنفيذها.

رغم كورونا.. تزايد أعداد الزائرين بوادي الريان

وكشف «الأنصاري» أنّ أعداد الزائرين المترددين على المحمية في تزايد مستمر، بالرغم من أزمة "كورونا" التي يمر بها العالم والتي أثرت بالسلب على الكثير من القطاعات ومنها قطاع السياحة، مشدداً على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المنشآت السياحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والزائرين لتلك المنشآت من عدوى فيروس كورونا.