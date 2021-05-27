وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال تطوير شلالات وادي الريان

وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال تطوير شلالات وادي الريان
«فؤاد» تستمع لمطالب أصحاب الحرف اليدوية والعاملين بالمحمية
كتب:
أسماء أبو السعود
05:36 م | الخميس 27 مايو 2021
وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال تطوير شلالات وادي الريان
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها بمنطقة شلالات محمية وادي الريان، كما عقدا حواراً مجتمعياً مع العاملين بالمحمية، للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم، والعمل على تذليلها ووضع الحلول المناسبة لها.
وزيرة البيئة تتفقد الممشى السياحي والكوبري الخشبي
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ جولة وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم بمحمية وادي الريان، شملت تفقد أعمال التطوير التي تم إنشاءها، والتي تشمل الممشى السياحي، والكوبري الخشبي الذي يربط الشلالات ببعضها، ودورات المياه، وزراعة المنطقة بأشجار النخيل، والسور الذي تم إنشاؤه لتأمين المنطقة بالكامل، بالإضافة إلى المقاعد والاستراحات الخاصة بانتظار الزوار.
وزيرة البيئة تستمع لشرح وافٍ عن وادي الريان
وأضاف أنّ وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم استمعا من الدكتور محمد سامح، مدير المحميات المركزية، لشرحٍ وافٍ عن طبيعة عمل المحمية، وخريطة التطوير المزمع إنشاؤها، والتي تضم إنشاء معرض للمنتجات اليدوية التي تشتهر بها المحافظة، فضلاً عن الارتقاء بمستوي الخدمات بالكافتيريات وكذا التوسع في الـ«كامبات».
وزارة البيئة تضع خطة متكاملة لتطوير محمية وادي الريان
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة وتصور لتطوير محمية وادي الريان، بالتنسيق مع محافظة الفيوم والجهات ذات الصلة، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة واحتياجات المجتمع المحلي، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في أعمال التطوير بقيود معينة، موضحة أنّ المجتمع المحلي جزء لا يتجزأ من المحمية.
وأشادت «فؤاد» بجهود محافظ الفيوم في دعم العاملين بالمحميات الطبيعة وأصحاب الحرف اليدوية، وكذا الارتقاء بكافة القطاعات التنموية على أرض المحافظة.
وزيرة البيئة تستمع لآراء العاملين بالمحمية
كما استمعت الوزيرة ومحافظ الفيوم، إلى آراء ومتطلبات وأفكار العاملين بالمحمية، وكذا التحديات والمعوقات التي تواجههم خلال عملهم، ونبذة عن مشروعاتهم منذ بدء عملهم بالمحمية، وأكدت وزيرة البيئة، على وضع كل ما طرحه العاملون من أفكار ومقترحات بعين الاعتبار، عند استكمال خطة التطوير المزمع إنشائها، لتحقيق التكامل بين كافة الجهات، لتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل والوصول إلي النتائج المستهدفة، مما يُسهم في خدمة القطاع السياحي والعاملين به.
وادي الريان أحد أهم المقومات السياحية والبيئية
ومن جهته، أوضح محافظ الفيوم أنّ محمية وادي الريان واحدة من أهم المقومات السياحية والبيئية التي تتميز بها المحافظة، لافتاً إلى أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وزارة البيئة في تطوير ورفع كفاءة المحميات الطبيعة على مستوى الجمهورية بصفة عامة وخاصة محمية وادي الريان وحرصها على تقديم أفضل التصورات والخطط الخاصة بأعمال التطوير ورفع الكفاءة، مع الحفاظ على الخصائص والميزات الطبيعية لتلك المناطق.
وأشاد المحافظ بجهود وزيرة البيئة لافتاً إلى أنّ المشهد بالمنشآت البيئية والمحميات الطبيعية تغير كثيراً عن السنوات الماضية بفضل مجهودات واهتمام القيادة السياسية، مؤكداً استعداد المحافظة لتسخير كافة امكانياتها لخدمة تطوير المحمية، واستغلال ميزاتها النسبية بالشكل الذي يعود بالنفع على العاملين بها وكافة أبناء المحافظة، مطالباً العاملين بالمحمية بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التي يتم تنفيذها.
رغم كورونا.. تزايد أعداد الزائرين بوادي الريان
وكشف «الأنصاري» أنّ أعداد الزائرين المترددين على المحمية في تزايد مستمر، بالرغم من أزمة "كورونا" التي يمر بها العالم والتي أثرت بالسلب على الكثير من القطاعات ومنها قطاع السياحة، مشدداً على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المنشآت السياحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والزائرين لتلك المنشآت من عدوى فيروس كورونا.
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