عاجل.. «القومي للاتصالات»: خط محمول بخصم 50% على الباقات لهذه الفئة

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل إتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من متحدي الإعاقة بخصم 50% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي.

وقال إبراهيم: «تأتي هذه الخطوة ضمن توجه الجهاز بسرعة دمج متحدي الإعاقة في عملية التحول الرقمي، وتمكينهم بما يضمن سهولة النقاذية في خدمات الاتصالات والانترنت، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري»، لافتا إلى إتاحة الخطوط الجديدة بمنافذ وأفرع شركات المحمول بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك، فضلا عن تحديد المستندات والأوراق المطلوبة للحصول عليها، من خلال التوجه لأحد أفرع أو منافذ شركات المحمول، وتقديم ما يثبت هويتهم عن طريق إحدى الوسيلتين، الأولى عن طريق تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة المصدرة من وزارة التضامن الاجتماعي مصحوبة ببطاقة الرقم القومي، والثانية عن طريق تقديم شهادة التأهيل وبطاقة تحقيق الشخصية لمتحدي الإعاقة بالإضافة لبطاقة الرقم القومي لمن لم يتسنى لهم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتابع أنّه جرى التوجيه لشركات المحمول العاملة بالسوق المصري بتيسير إجراءات الحصول على خدمات الاتصالات لمتحدي الإعاقة بشكل عام، وبينها إجراءات التعرف على التفاصيل الخاصة بالباقات المقرر عليها الخصم في كل شركة محمول، والحصول على الخطوط الجديدة الذكية.

واستطرد: «وفي ذات التوجه فتح الجهاز الباب للشركات في مجال الابتكار والإبداع وتشجيع التنافسية لأي مبادرات تخدم متحدي الإعاقة وتلبي احتياجاتهم وتقدم ما يناسبهم من خدمات لدمجهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم».

تضامن النواب: علينا إبراز الإنجازات لمواجهة أعداء الوطن والمتربصين

وفي سياق منفصل، أكد رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبدالهادي القصبي، أنّ مصر تلعب دور قيادي بالمنطقة، وأصبح لها وجودا مؤثرا ولدينا إرادة مصرية أصيلة بفضل القيادة السياسية الحكيمة الممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلنا صفا واحدا نسير في هذا الاتجاه بناء مصر الجديدة .

وتابع أنّ لدينا كل كل يوم إنجازات جديدة على مختلف الأصعدة، وعلى الجميع أن يسعى لتصل تلك الإنجازات للمواطن البسيط لمواجهة قضية الإحباط واليأس من أعداء الوطن ومحاولاتهم لإبراز سلبيات مزيفة.

وزاد: لدينا إيجابيات كثيرة وإنجازات يومية ولدينا بعض السلبيات نسعى لحلها ومواجهتها، لكن نرفض طمس كل تلك الإيجابيات وإبراز السلبيات لإحباط المواطن.