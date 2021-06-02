«قومي الاتصالات»: نعد تطبيقا لتسهيل تواصل ذوي الإعاقة مع الشركات أون لاين

أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إعداد تطبيق على الإنترنت لذوي الإعاقة من الصم والبكم، لتسهيل تواصلهم مع شركات الاتصالات وإنجاز خدماتهم وطلباتهم من المنزل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اليوم، بحضور ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق، ومحمد عبدالفتاح مدير عام كبار العملاء بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث دور الجهاز في مبادرة دعم وتمكين والخطط المستقبلية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بدعوة الجهاز القومي في الاتصالات.

«القومي للاتصالات»: إعداد تطبيق على الإنترنت لتسهيل تواصل ذوي الإعاقة مع الشركات

وأكد أن هناك استراتيجية كاملة يعمل عليها الجهاز لدعم وتمكين ذوي الهمم، وهناك مبادرات وعروض لذوي الإعاقة، والكثير من التطبيقات الأكثر استخداما لمتحدي الإعاقة، بإتاحة الاستهلاك المجاني لهم.

وتابع: «خصصنا خط متحدي الإعاقة، وكانت بداية تقديمه يوم عيد الفطر، بخصم 50% على الباقات طول العمر، من مكالمات شخصية وخط إنترنت وغيرها، وتوجد أكثر من باقة، وهذا الخط متاح حاليا، للشركات الأربعة للاتصالات، وكانت هناك مشاكل في البداية بالنسبة لتقديم الأوراق المطلوبة وتم تلافيها، ومن يحصل على الخط له الأولوية في الخدمة.

وأوضح أنه بالنسبة للصم والبكم، وصعوبة تواصلهم مع الكول سنتر لحل أي مشكلة لهم مع الشركات، فتم إتاحة تطبيق على الإنترنت للصم والبكم يشرح لهم، ويسهل تواصلهم مع الشركات وخدمات العملاء من المنزل.

وتابع ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: «أخذنا كل كلمة في القانون ونشتغل عليها، وتحدثتا مع شركات المحمول أن يكون الخط دائم، وتطوير بعض التطبيقات، وأي شكوى من أي مواطن يتم التعامل معها على الفور لحلها».