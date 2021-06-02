رئيس الهيئة الهندسية يتفقد المعهد القومي للأورام الجديد 500 500

تفقد اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعدد من مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشروع المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 بمدينة الشيخ زايد، للوقوف على الوضع الحالي ومراحل استكمال البناء وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث يعد من المشروعات الكبرى التي تنفذها جامعة القاهرة، لتوفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجي وتشغيلي وهندسي.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية المصرية وإنجاز المشروعات القومية الكبرى والتي تعود بالنفع على أبناء الشعب المصري العظيم.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت أنّ رئيس الجمهورية، وجّه بتخصيص 3.5 مليار جنيه من موازنة التعليم العالي لاستكمال المشروع، وجرى وضع رؤية مستقبلية لإنجاز المشروع بما يضمن استقبال المرضى بنهاية العامين المقبلين للمساهمة لرفع أكبر عبء ممكن عن مرضى السرطان، رغم ظروف جائحة كورونا التي أثرت على معدلات الأداء بمختلف المجالات.

يذكر أنّ المعهد القومى للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد 500 500، مشروع ضخم ويعد أكبر مستشفى متخصص لعلاج السرطان في العالم، ويقام على قطعة أرض تملكها جامعة القاهرة بمساحة تقدر 145,000 متر مسطح وبمساحة بناء إجمالية تقدر 844,000 متر مسطح وبنسبة بنائية 38%، لتسهم في توفير خدمة طبية على أعلى مستوى لمرضى الأورام من كل ربوع مصر.

ويتكون مشروع المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 من مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل لعلاج أنواع الأورام كافة، وجميع الأعمار بسعة 1,020 سرير بالقسم الداخلي، و500 سرير بوحدة علاج اليوم الواحد، و60 غرفة عمليات كبرى، و15 جهازًا للعلاج الإشعاعي، ومركزًا متكاملًا لأبحاث السرطان المتطورة يضم معامل الأبحاث المعملية التي تغطي كل مجالات العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام.