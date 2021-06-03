حظك اليوم الخميس 3-6-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل ذكي ومبدع، ويتسم بقوة الشخصية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك ولا تظهر تذمرا إذا مضت الأمور ببطء واصبر واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للعزلة والتأمل وينفعك ذلك، ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.